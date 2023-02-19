جامعة أم القرى تعلن وظائف تعاقدية مؤقتة للرجال والنساء بعدة تخصصات عدد وفيات زلزال تركيا المدمر يتخطى 46 ألفًا مسعفات سعوديات بمطار الملك عبدالعزيز لأول مرة بالمملكة مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه إنقاذ زوجين بعد 12 يومًا تحت أنقاض زلزال تركيا بعض الوالدين يقسون كثيراً على أبنائهم إلى درجة مدمرة الأرصاد لأهالي عسير والمدينة: رياح نشطة وأتربة حتى الـ 8 مساءً حساب المواطن: النفقة لا تحتسب ضمن مصادر الدخل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب عُمان أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أصبح مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة أول مطار يستعين بمسعفات لتقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة والحرجة، لأول مرة على مستوى مطارات المملكة.
لأول مرة في مطارات #السعودية..
مسعفات سعوديات في مطار الملك عبد العزيز بـ #جدة لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة
عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/geFdrASnQSقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 19, 2023
وأبدت إحدى المشاركات في إعداد المسعفات خلال حوارها لـ “العربية السعودية “، عن فخرها بانطلاق أول برنامج مسعفات سعوديات على مستوى مطارات المملكة، موضحة أن البرنامج مدته 3 أشهر، حيث يتضمن مرحلتين الأولى التعليم النظري، ومن ثم التطبيق العملي، لخدمة المسافرين القادمين وخاصة الحجاج والمعتمرين.
ويعد هذا البرنامج أول برنامج إسعافي إرشادي نسائي تطلقه شركة مطارات جدة، على مستوى المملكة، ويهدف لتأهيل خريجات خدمات طبية طارئة لمرحلة البكالوريوس، لإعداد مسعفات قادرات على تقديم خدمات طبية للحالات الحرجة.
وتتضمن خدمات المسعفات بمطار الملك عبدالعزيز الإشراف على كافة الحالات الطبية كالإجهاد والولادة والحالات المزمنة.