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أول برنامج إسعافي تطلقه شركة مطارات جدة

مسعفات سعوديات بمطار الملك عبدالعزيز لأول مرة بالمملكة

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ صباحاً
مسعفات سعوديات بمطار الملك عبدالعزيز لأول مرة بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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أصبح مطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة أول مطار يستعين بمسعفات لتقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة والحرجة، لأول مرة على مستوى مطارات المملكة.

مدة البرنامج

وأبدت إحدى المشاركات في إعداد المسعفات خلال حوارها  لـ “العربية السعودية “، عن فخرها بانطلاق أول برنامج مسعفات سعوديات على مستوى مطارات المملكة، موضحة أن البرنامج مدته 3 أشهر، حيث يتضمن مرحلتين الأولى التعليم النظري، ومن ثم التطبيق العملي، لخدمة المسافرين القادمين وخاصة الحجاج والمعتمرين.

أول برنامج إسعافي

ويعد هذا البرنامج أول برنامج إسعافي إرشادي نسائي تطلقه شركة مطارات جدة، على مستوى المملكة، ويهدف لتأهيل  خريجات خدمات طبية طارئة لمرحلة البكالوريوس، لإعداد مسعفات قادرات على تقديم خدمات طبية للحالات الحرجة.

وتتضمن خدمات المسعفات بمطار الملك عبدالعزيز الإشراف على كافة الحالات الطبية كالإجهاد والولادة والحالات المزمنة.

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