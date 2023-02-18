مسك الخيرية تتيح التقديم على 17 برنامجاً تدريبياً للجنسين

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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) إتاحة التقديم على 17 برنامجاً للجنسين (ثانوية فأعلى) منها برامج (عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– مدرسة مسك لرواد الأعمال – ماستر كلاس (عن بُعد).
– تصميم تجربة المستخدم (مسرّع) (عن بُعد).
– مسرعة الأثر.
– قيادات سعودية X10.
– تجربة العمل الافتراضي لدى شركة (STC) (عن بُعد).
– تجربة العمل الافتراضي لدى شركة (بلومبيرج) (عن بُعد).
– تجربة العمل الافتراضي لدى شركة (مايكروسوفت) (عن بُعد).
– تجربة العمل الافتراضي لدى شركة (صندوق التنمية الصناعية السعودي) (عن بُعد).
– حاضنة مسك للمبادرات.
– اكتشف مسارك (عن بُعد).
– برنامج مسك للإعداد المهني (عن بُعد).
– صوت الشباب 2 (مهارات المناظرة).
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا