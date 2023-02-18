مسك الخيرية تتيح التقديم على 17 برنامجاً تدريبياً للجنسين

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) إتاحة التقديم على 17 برنامجاً للجنسين (ثانوية فأعلى) منها برامج (عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

– مدرسة مسك لرواد الأعمال – ماستر كلاس (عن بُعد).

– تصميم تجربة المستخدم (مسرّع) (عن بُعد).

– مسرعة الأثر.

– قيادات سعودية X10.

– تجربة العمل الافتراضي لدى شركة (STC) (عن بُعد).

– تجربة العمل الافتراضي لدى شركة (بلومبيرج) (عن بُعد).

– تجربة العمل الافتراضي لدى شركة (مايكروسوفت) (عن بُعد).

– تجربة العمل الافتراضي لدى شركة (صندوق التنمية الصناعية السعودي) (عن بُعد).

– حاضنة مسك للمبادرات.

– اكتشف مسارك (عن بُعد).

– برنامج مسك للإعداد المهني (عن بُعد).

– صوت الشباب 2 (مهارات المناظرة).

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا