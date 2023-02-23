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وقعت عمليات إطلاق النار في منطقة باين هيلز

مسلح أمريكي يعود لموقع جريمته ويقتل مراسلًا وطفلة

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
مسلح أمريكي يعود لموقع جريمته ويقتل مراسلًا وطفلة
المواطن - فريق التحرير

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عاد مسلح يشتبه بأنه قتل امرأة أمس الأربعاء في فلوريدا، إلى مسرح جريمته بعد ساعات على ارتكابها وأطلق النار على مراسل تلفزيوني وطفلة في التاسعة من العمر ما أدى إلى مقتلهما، حسب ما قالت السلطات.

مطلق النار

وكشف المسؤول الأمني في مقاطعة أورانج جون مينا عن توقيف رجل يبلغ 19 عامًا يدعى كيث ملفين موزيس، يُعتقد أنه مطلق النار.

ووقعت عمليات إطلاق النار في منطقة باين هيلز، إحدى الضواحي الغربية لأورلاندو بوسط فلوريدا. وقتلت امرأة قرابة الساعة 11,00 (16,00 ت ج) حسبما قالت السلطات الأمنية المحلية الأربعاء.

ووصل فريق من تلفزيون سبكتروم بعد ساعات لنقل الأحداث، على ما قال مينا في مؤتمر صحافي مساء.

مقتل المراسل وإصابة المصور

وبعيد الساعة 16,00 (21,00 ت ج) وصل موزيس وأطلق النار على المصور التلفزيوني والمراسل اللذين كانا يقفان قرب سيارتهما، ما أدى إلى مقتل المراسل وإصابة المصور بحسب المسؤول الأمني.

ثم دخل المسلح منزلًا مجاورًا وأطلق النار على امرأة وابنتها البالغة تسع سنوات.

ونقل جميع المصابين إلى المستشفى لكن الطفلة والمراسل التلفزيوني توفيا، وفق مينا الذي أضاف: “اعتقلنا الشخص الذي يعتقد أن منفذ عملية القتل صباحًا وإطلاق النار بعد ظهر اليوم”.

تاريخ إجرامي طويل

وأفاد أن المشتبه به له “تاريخ إجرامي طويل” يتضمن “اتهامات متعلقة بالسلاح والضرب المبرح والاعتداء بسلاح مميت والسطو والسرقة الكبرى”.

والموقوف الذي كان يعرف المرأة التي قتلت في الصباح، ليست له صلة بالضحايا الآخرين بحسب المسؤول.

وأضاف مينا: “لا ينبغي أن يقع أحد في مجتمعنا، لا أم ولا طفل في التاسعة وبالطبع لا فريق إخباري، ضحية لأعمال عنف مرتبطة بالسلاح”.

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