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خوفًا من أن تفوته الصلاة

مسن سوري يطلب ماء للوضوء من تحت الأنقاض

2023-02-08 الساعة 6:28
مسن سوري يطلب ماء للوضوء من تحت الأنقاض
المواطن- فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مؤثر، مسنًا سوريًا يطلب من رجال الإنقاذ ماءً للوضوء؛ خوفًا من أن تضيع الصلاة، ورغم محاولة من حوله إقناعه بأنه في ظرف طارئ يخوله من الصلاة دون وضوء، إلا أنه لم يبد عليه الاقتناع.

 

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وكان الرجل المسن محاصرًا تحت الأنقاض في مدينة كهرمان مرعش التركية، وظل يتساءل عما إذا كان يجوز له الصلاة دون وضوء في هذا الوضع.

وقد أوضح المقطع أن كتلة كبيرة من الأسمنت الخرساني يكاد يفتك بظهر ورأس المسن.

ضحايا الزلزال المدمر

وكان قد ضرب زلزالان هائلان تركيا وسوريا والمنطقة المحيطة بهما، ثم لحق بهما سلسلة من الهزات الارتدادية العنيفة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص وإحداث دمار واسع النطاق.

وتم تسجيل الزلزال الأول، الذي وقع في الساعة 04:18 بتوقيت تركيا في 6 فبراير، بقوة 7.8 ريختر، وكان مركزه بالقرب من غازي عنتاب، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة.

مدينة كهرمانماراس

دمار آلاف المباني

وتسببت قوة الزلزال في تدمير الأبراج والمباني العامة في شمال سوريا وشعرت مناطق بعيدة بالزلزال مثل قبرص ولبنان، وفي تركيا وحدها، تم تأكيد مقتل ما يقرب من 8000 شخص، وإصابة عشرات الآلاف وتدمير آلاف المباني.

وضرب الزلزال الثاني مدينة كهرمانماراس بعد حوالي تسع ساعات من الزلزال الأول، وبلغت قوته 7.5 ريختر، وعلى إثر ذلك انهارت المباني في وسط المحافظة.

وفي سوريا، قتلت المباني المنهارة أكثر من 2500 شخص، وفي مدينة حلب، تضررت القلعة القديمة كما تحولت كتلة كبيرة من المباني السكنية والتجارية إلى أنقاض.

مدينة كهرمانماراس

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