مسيرات عسكرية مبهرة في الدرعية احتفالًا بـ يوم التأسيس

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نظمت المديرية العامة لحرس الحدود في منطقة الرياض، بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، عرضًا عسكريًّا في محافظة الدرعية؛ احتفالًا بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس” من خلال استعراض آليات متعددة المهام ومشاركة الفرقة الموسيقية، حيث تفاعل الحضور مع المسيرات البرية وعروض السفن والحوامات والزوارق والدبابات البحرية والآليات.
كما استعرضت المديرية آليات ومعدات وسيارات وقطعًا بحرية وزوارق وسفنًا متنوعة وحوامات، وقدمت عروضًا عسكرية في العديد من المواقع العامة والواجهات البحرية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وتبوك وعسير والجوف ونجران ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية احتفالًا بهذه المناسبة.