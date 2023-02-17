إدارة الدين يقفل طرح فبراير بـ 3.657 مليارات ريال لحظة خروج السوريين للشوارع بعد زلزال أمس توقعات بأمطار متفرقة ورياح مغبرة خلال 24 ساعة مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على آرسنال طريف الأدنى حرارة في السعودية خلال شتاء 2023 تشكيل النصر المتوقع لـ مباراة التعاون لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا أسرع تقنية للتخلص من جلطات الدم صدمة مُدوية لـ نادي برشلونة بعد إصابة بيدري
وثّقت كاميرات مراقبة مشاهد جديدة لحظة وقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير بولايتي هطاي وعثمانية جنوبي تركيا.
مشاهد جديدة للحظة وقوع #الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتينhttps://t.co/ZpDkDKpQdl pic.twitter.com/cwx4Z2rbkyقد يهمّك أيضاً
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 16, 2023
ونشرت وكالة الأناضول للأنباء على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر، مقطع فيديو مجمعًا من عدة كاميرات مراقبة مثبتة في أماكن مختلفة، حيث أظهر اللحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية فجر 6 فبراير المنصرم.
هي لحظات تحبس الأنفاس فعليًّا ولحظات رعب أصابت جنوبي تركيا جراء الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، متسببًا في انهيار عشرات الآلاف من المنازل ودفن الآلاف تحت الركام، منهم عائلات بأكملها. كما أصيب وأصبح مئات الآلاف من الضحايا بلا مأوى.