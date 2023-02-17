مشاهد جديدة للحظة وقوع الزلزال بولايتي هطاي وعثمانية التركيتين

وثّقت كاميرات مراقبة مشاهد جديدة لحظة وقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير بولايتي هطاي وعثمانية جنوبي تركيا.

لحظات أولى

ونشرت وكالة الأناضول للأنباء على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر، مقطع فيديو مجمعًا من عدة كاميرات مراقبة مثبتة في أماكن مختلفة، حيث أظهر اللحظات الأولى للزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية فجر 6 فبراير المنصرم.

هي لحظات تحبس الأنفاس فعليًّا ولحظات رعب أصابت جنوبي تركيا جراء الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، متسببًا في انهيار عشرات الآلاف من المنازل ودفن الآلاف تحت الركام، منهم عائلات بأكملها. كما أصيب وأصبح مئات الآلاف من الضحايا بلا مأوى.