مشاهد خلابة لجريان شعيب الشوكي بعد أمطار الباحة

وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان شعيب الشوكي، اليوم الاثنين، بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، لترسم المياه الهاطلة لوحة فنية طبيعية.

وأظهر مقطع فيديو وصور جريان شعيب الشوكي وشعيب الترباعة بعد هطول أمطار على الباحة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، كما تستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المحتملة على معظم مناطق المملكة، والتي من المتوقع أن تستمر إلى الأربعاء المقبل.

وأشارت المديرية إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار متوسطة تشمل ضرما والقويعية والمزاحمية والأفلاج والخرج وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، إضافة إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة ورنية وتربة والخرمة والمويه.