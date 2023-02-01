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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشاهد لجريان السيول في شوارع الذيبية بحفر الباطن

2023-02-01 الساعة 11:00
مشاهد لجريان السيول في شوارع الذيبية بحفر الباطن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول”، رصدته صحيفة “المواطن“، جريان السيول في شوارع قرية الذيبية جنوب غرب محافظة حفر الباطن، بالمنطقة الشرقية.

وأظهر المقطع، جريان السيول وتجمعات لبرك المياه في شوارع قرية الذيبية، بعد هطول أمطار  غزيرة على المنطقة خلال الساعات القليلة الماضية.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.

حركة الرياح السطحية

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز ).

 

 

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