مشاهد مرعبة للحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب بسوريا

رصدت كاميرات مراقبة مشاهد مرعبة، للحظات الأولى للزلزال الجديد في ريف إدلب بـسوريا أمس الاثنين.

زلزال بقوة 6.3 درجة

وأعلن المركز الوطني السوري للزلازل، أمس الاثنين، تسجيل زلزال بقوة 6.3 درجة مركزها “لواء إسكندرون”.

وأفادت وزارة الإعلام السورية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدد من محافظات البلاد.

هلع بين المواطنين

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وقعت حالة من الهلع بين المواطنين وخرجوا إلى الشوارع إثر الهزة الأرضية الشديدة التي شعر بها سكان مناطق شمال غرب سوريا ومحافظات اللاذقية وحماة وحلب، واصفًا إياها بأنها الأعنف بعد زلزال السادس من فبراير الجاري.

وفي الوقت نفسه، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتسجيل زلزال شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر في محافظة هاتاي جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأناضول الرسمية عن إدارة الكوارث قولها: إن زلزالًا آخر بقوة 5.8 درجة وقع في صمنداغ بهاتاي.

وأفاد وزير داخلية تركيا، أنه جرى تسجيل 26 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 جراء الزلزال الجديد.

انهيار المباني

ووفقًا لإدارة الكوارث التركية “آفاد”، فقد ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هاتاي، ثم آخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام سورية: إن عددًا من المباني في منطقة جنديرس وإعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.