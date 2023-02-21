Icon

لبنانيون يبيتون ليلتهم بالشوارع جراء زلزال هاتاي الأخير Icon قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يناير قبل 28 فبراير Icon مشاهد مرعبة للحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب بسوريا Icon القبض على جزائري قتل زائرين طعنًا في أحد الفنادق بالعاصمة المقدسة Icon آلية تقديم بلاغ بشأن تأخير صرف الأجور Icon اندلاع حريق بمبنى منهار بهاتاي التركية جراء الزلزال الجديد Icon فريق البحث والإنقاذ السعودي يباشر أعماله في تركيا عقب زلزال هاتاي Icon مدرب شباب الأهلي: الهلال كان الأفضل بالمباراة Icon دياز: سعيد بمستوى اللاعبين وكنا نستحق التأهل Icon لقطات لإخلاء مستشفى بأضنة إثر الزلزال الجديد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بقوة 6.3 درجة مركزه لواء إسكندرون

مشاهد مرعبة للحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب بسوريا

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
مشاهد مرعبة للحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب بسوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رصدت كاميرات مراقبة مشاهد مرعبة، للحظات الأولى للزلزال الجديد في ريف إدلب بـسوريا أمس الاثنين.

زلزال بقوة 6.3 درجة

وأعلن المركز الوطني السوري للزلازل، أمس الاثنين، تسجيل زلزال بقوة 6.3 درجة مركزها “لواء إسكندرون”.

وأفادت وزارة الإعلام السورية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدد من محافظات البلاد.

هلع بين المواطنين

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه وقعت حالة من الهلع بين المواطنين وخرجوا إلى الشوارع إثر الهزة الأرضية الشديدة التي شعر بها سكان مناطق شمال غرب سوريا ومحافظات اللاذقية وحماة وحلب، واصفًا إياها بأنها الأعنف بعد زلزال السادس من فبراير الجاري.

وفي الوقت نفسه، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتسجيل زلزال شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر في محافظة هاتاي جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأناضول الرسمية عن إدارة الكوارث قولها: إن زلزالًا آخر بقوة 5.8 درجة وقع في صمنداغ بهاتاي.

وأفاد وزير داخلية تركيا، أنه جرى تسجيل 26 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 جراء الزلزال الجديد.

انهيار المباني

ووفقًا لإدارة الكوارث التركية “آفاد”، فقد ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هاتاي، ثم آخر بقوة 6.4 ضرب نفس المنطقة.

فيما قالت وسائل إعلام سورية: إن عددًا من المباني في منطقة جنديرس وإعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
إنقاذ 3 أشخاص في تركيا بعد 198 ساعة تحت الأنقاض 
العالم

إنقاذ 3 أشخاص في تركيا بعد 198...

العالم
المنافستان التاريخيتان أديل وبيونسيه تفوزان بجوائر غرامي
مشاهير

المنافستان التاريخيتان أديل وبيونسيه تفوزان بجوائر غرامي

مشاهير
إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا بالرياض
السعودية اليوم

إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا...

السعودية اليوم
وصول الطائرة السعودية العاشرة إلى تركيا
السعودية اليوم

وصول الطائرة السعودية العاشرة إلى تركيا

السعودية اليوم
بالتكبير.. متظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية السويد بإسطنبول
العالم

بالتكبير.. متظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية السويد بإسطنبول

العالم
كارلو أنشيلوتي: ثلاثي ريال مدريد لم يُستبعد من مونديال الأندية
الرياضة

كارلو أنشيلوتي: ثلاثي ريال مدريد لم يُستبعد...

الرياضة
نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية: سنسعى للمزيد وسعداء بتشريف الكرة السعودية
أخبار رئيسية

نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية: سنسعى للمزيد...

أخبار رئيسية