مشاهد من إجلاء 45 مواطنًا من تركيا للسعودية

قال القائم بالأعمال في سفارة المملكة في أنقرة محمد الحربي، اليوم الخميس، أنه منذ أول لحظات الأزمة شكلت السفارة فريقًا وذهب مباشرة إلى أضنة، وهي منطقة قريبة جدًا من منطقة الزلزال، لإجلاء المواطنين بالمملكة.

دون إصابات

وأوضح الحربي في مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن الفريق قام باستقبال المواطنين والاتصال بهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، حيث تم التواصل مع نحو 45 مواطنًا وتم جلبهم لمدينة أضنة وتم جلبهم على دفعات للمملكة، مؤكدًا أن جميعهم بصحة جيدة ودون إصابات.

ثاني طائرة إغاثية

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت الطائرة الإغاثية الثانية إلى مطار أضنة بالجمهورية التركية، وعلى متنها 98 طنًا من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيوائية وبطانيات وبسط بالإضافة إلى المواد الطبية، ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا, وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- .

وتأتي هذه المساعدات تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن .