مشجع ضرير يكشف عن طلبه لإدارة النصر

وجه المشجع علي الأسمري الذي يُعاني من فقدان البصر، رسالة إلى إدارة مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، وذلك بعد حضوره لمباراة الفريق أمام الوحدة يوم الخميس الماضي في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتحدث الأسمري لـ برنامج ” الراصد” قائلًا: ” منذ 8 سنوات تعرضت لحادث تسبب في فقداني للبصر، أخي حسن حضر معي لمباراة الوحدة وشرح لي كل شيء في الملعب، حقيقة كانت أجواء مميزة”.

رسالة إلى إدارة النصر

وأضاف الأسمري: ” أنا مشجع لنادي النصر منذ جيل ماجد عبدالله ويوسف خميس ومحيسن الجمعان، وأتمنى الحضور إلى النادي في يوم من الأيام، حتى الآن إدارة النادي لم تتواصل معي لكننا عشاق للنادي ونتمنى الحضور”.

وتابع المشجع: ” كل التوفيق لأندية السعودية ومن أفضل إلى أفضل دائمًا”.

ويستعد أصفر الرياض لمواجهة التعاون يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ17 من دوري روشن.