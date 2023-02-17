مشجع يقتحم مرسول بارك كاد يتسبب في إصابة رونالدو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، وهو ينجو من محاولة إصابة كاد يتعرض لها بعد تدخل عنيف عليه من قبل أحد المشجعين الذي حاول التقاط صورة معه.

رد فعل رونالدو

وظهر النجم البرتغالي في الفيديو وهو يقفز بعيدًا عن المشجع الذي انزلق على أرضية ملعب مرسول بارك أثناء عمليات الإحماء وقبل مواجهة التعاون، حيث تفاده النجم البرتغالي بسرعة كبيرة بعد اقتحام المشجع لأرضية الملعب.

وفي سياق آخر، انتقد الناقد الرياضي تركي الغامدي، الحكم فيصل البلوي حكم مباراة النصر ضد التعاون التي أُقيمت مساء اليوم في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي.

هدف النصر يثير الجدل

وكان الحكم احتسب الهدف الثاني لنادي النصر الذي سجله اللاعب عبدالله مادو بعد العودة لتقنية الفيديو حيث اعتقد البعض أن الهدف كان تسلل بسبب وجود كريستيانو رونالدو أمام حارس التعاون لحظة تصديه لكرة الهدف.

وقال الغامدي عبر حسابه في “تويتر”: “النصر يتصدر دوري روشن السعودي بهدف تسلل أوضح من وضوح الشمس، رغم أن الحكم فيصل البلوي شاهد اللقطة عبر تقنية الفيديو، الحكم المحلي كالعادة يُحرج كل من يدافع عنه بأخطاء غريبة، للتوضيح، التسلل على رونالدو لأنه في موقع تسلل ومغطي على الحارس”.