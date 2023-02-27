مشروعات نوعية كبيرة في العاصمة ستغير وجه الرياض بشكل كامل

كشف أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عياف، أبرز ملامح مخطط مدينة الرياض الجديد، حيث إنه لا يزال تحت العمل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه العام القادم.

ويكشف عن أبرز ملامحه…

أمين منطقة الرياض: هناك مخطط جديد لمدينة الرياض "تحت العمل"، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه العام القادم @almodifer@almodifershow#أمين_الرياض_في_الصورة pic.twitter.com/9nScO5rI9e — في الصورة (@almodifershow) February 27, 2023

النمو الرأسي

وقال ابن عياف خلال لقاء له مع برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية: إن التمدد الأفقي لن يكون هو السمة السائدة للمدينة، نحاول أن نعزز أكثر النمو الرأسي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع كثرة عدد العمائر السكنية عن اليوم، وبالتالي الكثافة السكانية ستزيد في المنطقة الواحدة، موضحًا أن كل ذلك لا يزال تحت الدراسة، لكن سيكون هناك دعم أكثر للتمدد العمودي.

مثل الهيكل العظمي للمدينة..

أمين منطقة الرياض يستعرض على الخريطة مشروع مترو الرياض @almodifer@almodifershow#أمين_الرياض_في_الصورة pic.twitter.com/Q2qGqdG6fI — في الصورة (@almodifershow) February 27, 2023

شبكة نقل حديثة

وتابع: بالإضافة إلى شبكة نقل حديثة تتواءم مع المدينة، وعدم وجود مركز واحد للمدينة بل سيكون هناك عدد كبير من المراكز المختلفة.

من جانب آخر، استعرض أمين الرياض على الخريطة مشروع مترو الرياض، مؤكدًا أنه سيكون بمثابة الهيكل العظمي الذي تنمو عليه المدينة.

أكبر مسار رياضي

كما استعرض أمين الرياض مشروع أكبر مسار رياضي في المدينة، حيث أنه يوجد على الخريطة وادي في غرب المدينة، ووادي في شرق المدينة، فالمسار الرياضي هو الذي يربط بينهم ويستمر مع كلا الجانبين، مشيرًا إلى أنه أكبر مسار رياضي سيربط- إن شاء الله- من الوادي الشرقي بالغربي، وسيكون مسارًا لمختلف الرياضات بالمملكة إن شاء الله.

الأمير فيصل بن عياف (أمين منطقة الرياض) يستعرض على الخريطة أبرز المشاريع الكبرى في مدينة الرياض @almodifer@almodifershow#أمين_الرياض_في_الصورة pic.twitter.com/S0xV6zS87C — في الصورة (@almodifershow) February 27, 2023

من جانب آخر، أوضح أمين الرياض حدود المدينة بعد مشاريع التطوير، متابعًا أن هناك حدًّا طبيعيًّا يلتزم به للمدينة فلا تتمدد خارجه، وأبرز ما يميز حدودها هي المحميات الطبيعية، للحفاظ على البيئة الطبيعية للمدينة.

وأكد أمين الرياض، أن المدينة ستشهد إنشاء مشروعات نوعية كبيرة، ستغير وجه الرياض بشكل كامل، وستحقق نقلة في الخدمات المقدمة للسكان.