مشروع المربع الجديد.. تجربة استثنائية ملهمة ويوفر آلاف فرص العمل

يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن مشروع المربع الجديد امتداداً لجهود الملك سلمان –حفظه الله، وتخطيطه وإدارته سابقاً لمدينة الرياض.

ويساهم إعلان سمو ولي العهد – حفظه الله، عن مشروع المربع الجديد في تطوير مستقبل مدينة الرياض، ودعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

سمو #ولي_العهد يؤكّد دور #مشروع_المربع_الجديد في تطوير مستقبل مدينة الرياض، ودعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.#مشروع_المربع_الجديد#المكعب#واس pic.twitter.com/feL7ptX5pQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 16, 2023

وتهدف المشاريع المماثلة التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله، مؤخراً إلى تعزيز المميزات التنافسية لمدن المملكة بهدف خلق الفرص الوظيفية لأبنائها وبناتها ورفع جاذبيتها وتحسين مستويات جودة الحياة فيها.

تحسين جودة الحياة

مشروع المربع الجديد يعكس أيضا، حرص سمو ولي العهد – حفظه الله، على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف وتطلعات رؤية 2030 في مدينة الرياض وكافة مناطق المملكة.

ويؤكد إعلان سمو ولي العهد –حفظه الله، على دور صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر إطلاق العديد من القطاعات الواعدة، والتي يمتد أثرها الإيجابي على دعم جهود التنوع والتطور الاقتصادي في المملكة، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.

يمتد #مشروع_المربع_الجديد على مساحة تتجاوز 19 كم مربع، ومساحة طابقية تتجاوز 25 مليون متر مربع ليكون وجهةً لاستيعاب مئات الآلاف من السكان.#المكعب#واس pic.twitter.com/ZMbXHQvrKS — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 16, 2023

أيضا يعكس إعلان مشروع المربع الجديد رؤية سمو ولي العهد – حفظه الله، لتطوير مناطق المملكة؛ وذلك إيماناً من سموّه الكريم بالدور الفعال الذي تلعبه اقتصاديات المُدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويؤكد المراقبون، أن مشروع المربع الجديد بأيقونته “المكعب” وجهة اقتصادية واستثنائية ملهمة ورمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض، ويقدّم مشروع المربع الجديد للزوّار تجربة استثنائية وإبداعية فريدة باستخدام تقنيات مبتكرة.

موقع المشروع

يقع مشروع المربع الجديد على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد شمال غرب مدينة الرياض كأكبر داون تاون حديث في العالم.

وسيمتد مشروع المربع الجديد على مساحة تتجاوز 19 كم²، ومساحة طابقية أكثر من 25 مليون متر مربع، وطاقة لاستيعاب مئات الآلاف من السكان.

وسيوفر المشروع 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، ومساحات تجارية تمتد على أكثر من 980 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 1,4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، إلى جانب حوالي 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، وحوالي 1,8مليون متر مربع للمرافق المجتمعية.

المشروع يضم أيضا، متحفاً مبتكراً، وجامعة متخصصة في التكنولوجيا والتصميم، ومسرحًا متكاملاً متعدد الاستخدامات، وأكثر من 80 منطقة للعروض الترفيهية الحية.

أيقونة المكعب الملهمة

وسيقدم مشروع المربع الجديد تجربة فريدة للعيش والعمل والترفيه في محيط لا يتجاوز 15 دقيقة سيراً على الأقدام، إلى جانب وسائل تنقل داخلية، وسيبعد مشروع المربع الجديد عن المطار مسافة 20 دقيقة بالسيارة تقريباً، وتركز أنشطة المشروع وتصاميمه على تطبيق معايير الاستدامة ورفع مستوى جودة الحياة، من ضمن ذلك زيادة المساحات الخضراء، وتوفير مسارات المشي، وتعزيز المفاهيم الصحية والرياضية والأنشطة المجتمعية، ويشمل مشروع المربع الجديد أيقونة “المكعب” الملهمة رمزاً حضارياً وعالمياً لمدينة الرياض.

ومن المقرر أن تعمل شركة تطوير المربع الجديد على تطوير المشروع، وبناء “المكعب” ليكون أيقونة استثنائية تضم أحدث التقنيات المبتكرة، ومزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر. حيث يسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة فيه.

تجربة استثنائية

وسيقدم “المكعب” مفهوماً جديداً معتمداً على أحدث التقنيات المبتكرة، ليكون أيقونة فريدة، ويقدم تجربة استثنائية تعد الأولى من نوعها للعالم.

وتستوحي الواجهة الخارجية للمكعب الطابع النجدي الحديث في تصميمها، وستشكل لوحة عرض تقنية إبداعية، فيما سيقدم المكعب من الداخل تجربة استثنائية عبر تقنيات رقمية وافتراضية، وأحدث تقنيات التصوير الهولوغرافي، بالإضافة إلى برج سيتم تصميمه بشكل مميز وفريد.

وسيشمل المكعب مساحة طابقية تتجاوز 2 مليون متر مربع ليكون وجهةً للضيافة تحتوي على العديد من العلامات التجارية، والمعالم الثقافية، والنقاط الجاذبة للضيوف والزوار، إلى جانب وحدات فندقية وسكنية، ومساحات مكتبية للأعمال، ومرافق للترفيه.

يضم تصميم #المكعب مزايا فريدة تعد الأولى من نوعها، حيث سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر.#مشروع_المربع_الجديد#واس pic.twitter.com/9VKHhmX7XU — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 16, 2023

مشروع المربع الجديد يتماشى، مع استراتيجية الصندوق الهادفة إلى إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، أيضا يتماشى مشروع المربع الجديد مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي، والمساهمة في تطوير المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية المحلية، وتنويع مصادر دخل الاقتصاد.

ويستهدف مشروع المربع الجديد ليكون أكبر داون تاون حديث في العالم، والمساهمة في تطوير مستقبل العاصمة الرياض، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ومن المتوقع أن يُساهم مشروع المربع الجديد في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في عام 2030.

وسيُطلق مشروع المربع الجديد إمكانات القطاعات الاستراتيجية في المملكة، وسيُسهم في تمكين نمو القطاعات المستقبلية وتطويرها، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وسيعمل مشروع المربع الجديد على تمكين منظومة متكاملة؛ بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص، ونقل المعرفة وتوطينها، وزيادة المحتوى المحلي، إلى جانب دعم تطوير كيانات محلية قوية تُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، واستحداث وظائف جديدة وفرص تدريب في المملكة.