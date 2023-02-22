مشروع المكعب يضع معيارًا جديدًا لمشاريع التنمية الحضرية حول العالم

قال موقع parametric-architecture الأمريكي إن مشروع المكعب الجديد في الرياض يمكن النظر إليه على أنه بمثابة أحدث دليل على حب السعوديين للتميز المعماري.

مشروع المكعب جديد وجريء

وتابع التقرير: هل شاهدت آخر مقترح للمشروع الضخم الجديد في السعودية؟ مضيفًا: أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع جديد وجريء يعد بأن يكون حديثًا للعالم وسيكون كبيرًا بما يكفي لاستيعاب 20 مبنى على طراز مباني إمباير ستيت.

وأردف: المكعب عبارة عن مدينة يبلغ ارتفاعها 400 متر وعرضها 400 متر، وستشكل محور منطقة وسط مدينة الرياض، وهو ضمن مخطط تطوير يهدف إلى تحويل مساحة 19 كيلومترًا مربعًا في شمال غرب الرياض إلى منطقة متعددة الاستخدامات نابضة بالحياة.

الطراز المعماري النجدي بلمسة مستقبلية

وقال التقرير: سيعتمد المبنى على الطراز المعماري النجدي ولكن بلمسة مستقبلية، ويقول المطورون إن المكعب سيوفر بيئات دائمة التغير باستخدام التكنولوجيا الرقمية والافتراضية لإنشاء عروض ثلاثية الأبعاد تتفاعل مع المشهد الحضري المحيط.

وتابع: سيحيط المكعب برجًا فوق قاعدة لولبية وهيكل يضم مليونَي متر مربع من المساحة الأرضية التي ستكون وجهة ضيافة مع مناطق جذب تجزئة وثقافية وسياحية.

السعوديون عشقوا الأفكار المميزة

وأضاف التقرير: بعد تصميم مدينة ذا لاين الذي أذهل العالم من حيث جرأته، لم يتوقف السعوديون من بعدها عن إدهاش الجميع بالأفكار المعمارية المتميزة، ويُعد المكعب الجديد أحدث مثال على ذلك.

سيضم مشروع المكعب كذلك وحدات سكنية وفندقية ومساحات تجارية ومرافق ترفيهية، وإجمالًا، سيضم مشروع المربع الجديد 104000 وحدة سكنية، 9000 غرفة فندقية، 980000 متر مربع من مساحات التجزئة، و 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، وسيكون هناك أيضًا 1.8 مليون متر مربع من المساحة المخصصة للمرافق المجتمعية.

ومن المقرر أن يصبح مشروع المربع الجديد نموذجًا للتنمية الحضرية المستدامة، مع مساحات خضراء ومسارات للمشي والدراجات مصممة لتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وستكون المنطقة أيضًا موطنًا لمتحف، ومتحفًا للتكنولوجيا ومسرحًا، وأكثر من 80 مكانًا ترفيهيًا وثقافيًا.

سيتمكن سكان المربع الجديد من الوصول إلى أماكن المعيشة والعمل والترفيه في نطاق 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، في حين أن المطار سيكون على بعد 20 دقيقة فقط بالسيارة، كما يقول مطورو المشروع إنه سيخلق أكثر من 350 ألف فرصة عمل، مما يجعله محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي في المنطقة.

علامة فارقة في التحول

من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول عام 2030 وسيكون استكماله علامة فارقة في التحول المستمر لاقتصاد المملكة التي تتطلع إلى التنويع بعيدًا عن اعتمادها على صادرات النفط والغاز.

ويعتبر مشروع المكعب ومشروع المربع الجديد الأوسع نطاقًا، مؤشرًا واضحًا على طموحات القيادة السعودية التي عقدت العزم على وضع الدولة في موقع الريادة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة.

واختتم تقرير الموقع الأمريكي قائلًا: عندما ينجح مشروع المكعب، فإنه سيضع بذلك معيارًا جديدًا لمشاريع التنمية الحضرية واسعة النطاق حول العالم.