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المرحلة الثانية في منافسات ماراثون شل البيئي

مشروع سيارة كفو في جامعة الملك فيصل يتأهل لمسابقة دولية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
مشروع سيارة كفو في جامعة الملك فيصل يتأهل لمسابقة دولية
المواطن - فريق التحرير

تأهلت جامعة الملك فيصل ممثلة بكلية الهندسة للمرحلة الثانية في مسابقة ماراثون شل البيئي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط، والذي سوف يقام في جمهورية إندونيسيا في شهر يوليو من العام الجاري 2023م، وذلك عبر مشروع “سيارة كفو” الكهربائية التي أنتجتها الجامعة.

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مشروع السيارة

وذكرت الجامعة أن المشروع الذي يمثل سيارة حضرية صديقة للبيئة وتتسع لراكب واحد، مبينة أنه تم إعداد الهيكل الداخلي للسيارة مع تركيب الأجزاء المساعدة والدوائر الكهربائية الخاصة بها ضمن مشروع الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي خلال استقباله أعضاء فريق المشروع، أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تنمية القدرات البشرية وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتجسيدًا لتحقيق هوية الجامعة المؤسسية المتعلق بمحوري الطاقة والبيئة بشكل خاص.

ماراثون شل

يذكر أن ماراثون شل البيئي مسابقة عالمية وإقليمية تهتم بكفاءة استهلاك الطاقة، ويتضمن ثلاث مراحل، حيث تتمثل المرحلة الأولى في إعداد التصميم والرسومات الهندسية، والمرحلة الثانية في إعداد الهيكل الداخلي، إضافة إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تجريب السيارة الفعلي في حلبة السباق.

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