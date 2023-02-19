Icon

جارديم: أتمنى تقديم مباراة جميلة ضد حامل اللقب الآسيوي Icon إنفاذ: إقامة 19 مزادًا لتصفية عدد من العقارات والسيارات Icon الصحة: تسجيل 43 إصابة كورونا و33 حالة تعافٍ Icon طلاب وطالبات الرياض يقدّمون أجمل العروض التراثية احتفاءً بيوم التأسيس Icon آبل بصدد تصميم كاميرا خفية في ساعتها الذكية Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية لتركيا وسوريا تتجاوز 415 مليون ريال Icon دياز: هدفنا التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا Icon مساعد وزير الدفاع يتفقد صحة أبطال القوات المسلحة في ألمانيا Icon السفير التركي يشكر المملكة على وقوفها بجانب بلاده Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة نيبال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

مشروع نيوم يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
مشروع نيوم يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مساعد تنفيذي.
  2. معدات HVDC والمهندس الرئيسي للمصنع.
  3. مهندس مدني.
  4. مهندس مدني أول.
  5. رئيس تطوير الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا / الشرق الأوسط) – الابتكار.
  6. رئيس تطوير الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا / المحيط الهادئ) – الابتكار.
  7. رئيس الفريق – إدارة الأعمال.
  8. قيادة العلاقة الجمركية.
  9. مدير أول – بيئة الزراعة الخاضعة للرقابة.
  10. مدير المشروع – مطارات نيوم.
  11. مدير العلاقات التجارية.
  12. المدير المالي.
  13. مدير تطوير المنتجات.
  14. مهندس أول نظام HVDC.
  15. مدير التحكم والحماية HVDC.
  16. مدير تصميم السوق.
  17. التوأم الرقمي / أخصائي نمذجة معلومات البناء.
  18. مدير الإنفاذ.
  19. مدير المشروع – البنية التحتية والأصول.
  20. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
Img

لوبريف توزع 841 مليون ريال أرباحاً عن النصف الثاني

Img

لحظة اعتداء متهمة على محاميها بالمحكمة في أمريكا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي
الرياضة

سالم الدوسري يحصل على قميص كيليان مبابي

الرياضة
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم
زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى
العالم

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

العالم
غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...
العالم

غارة أمريكية تقتل القيادي الداعشي حمزة الحمصي...

العالم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...
السعودية اليوم

خطوات تغيير مدير حساب الفروع للمنشأة في...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع التصنيع الوطنية

وظائف
نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي اليمني سلمان وعبدالله

السعودية اليوم