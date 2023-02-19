مشروع نيوم يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد تنفيذي. معدات HVDC والمهندس الرئيسي للمصنع. مهندس مدني. مهندس مدني أول. رئيس تطوير الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (أوروبا / الشرق الأوسط) – الابتكار. رئيس تطوير الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا / المحيط الهادئ) – الابتكار. رئيس الفريق – إدارة الأعمال. قيادة العلاقة الجمركية. مدير أول – بيئة الزراعة الخاضعة للرقابة. مدير المشروع – مطارات نيوم. مدير العلاقات التجارية. المدير المالي. مدير تطوير المنتجات. مهندس أول نظام HVDC. مدير التحكم والحماية HVDC. مدير تصميم السوق. التوأم الرقمي / أخصائي نمذجة معلومات البناء. مدير الإنفاذ. مدير المشروع – البنية التحتية والأصول. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).