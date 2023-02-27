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لدى الحسابات الموثقة وغير الموثقة

مشكلة بسناب شات تخفي المنشورات في الستوري

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
مشكلة بسناب شات تخفي المنشورات في الستوري
المواطن - فريق التحرير

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أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد أن هناك مشكلة عامة حاليًّا في تطبيق سناب شات.

تفاصيل المشكلة

وغرد عبدالعزيز الرشيد عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: هناك مشكلة عامة حاليًّا في سناب شات وهي اختفاء المنشورات في الستوري لدى الحسابات الموثقة.

وأرفق الخبير التقني صورة توضح اختفاء المنشورات في الستوري لدى الحسابات الموثقة.

وعلق حساب الطالب عبدالرحمن الهادي، قائلًا: مو بس الموثقة.. القصة العامة اللي عندهم ملف تعريفي.

وأكد آخرون أنهم يعانون من نفس المشكلة وقاموا بحذف التطبيق وإعادة تحميله، ولم تحل المشكلة.

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