مشهد صادم لديدان تتحرك داخل آيس كريم

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وثق مقطع فيديو متداول، ديدانًا تتحرك داخل آيس كريم، وحمل عنوان “فيديو يثير الهلع في مصر.. ديدان تمرح في آيس كريم”.
ووفقًا للتقرير الذي بثته قناة العربية، سادت حالة من الصدمة بعد انتشار مقطع الفيديو الذي يوثق الأمر الديدان في آيس كريم، على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، الأمر الذي فاجأ الجميع ، كون الآيس كريم طعام مفضل لدى الكثيرين.
ونشر مواطن مصري يدعى زكي عبد الباسط، فيديو لعبوة آيس كريم لشركة شهيرة، تمرح فيها دودة ، عقب شرائها من فرع لأحد المولات التجارية الكبرى.
وانهى التقرير، أن الواقعة أثارت هلعًا شديدًا بين مرتادي مواقع التواصل الذين طالبوا بمحاسبة المورد والمسؤولين عن الشركة حرصًا على السلامة والصحة العامة وضمانًا لتقديم منتجات غذائية تتمتع بالمواصفات اللازمة وتحافظ على صحة المواطنين.