Icon

إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في قرى وهجر السعودية Icon عبوات جديدة لمياه زمزم والسديس: تتناسب مع قيمتها Icon ليبي يقتل طفلته الرضيعة بطلق ناري Icon العيسى: الزلازل ظواهر طبيعية وليست عقوبة للبشر Icon إجبار سجناء فنزويلا على النوم بالعراء والأكل من القمامة! Icon الوحدة يبتعد عن منطقة الهبوط بفوز ثمين على أبها Icon ضبط مخالف بحوزته ضبع في الرياض Icon وفاة الفنان السوري شادي زيدان عن عمر ناهز الـ 48 عامًا Icon القبض على مواطن ضايق المارة وعطل السير في القصيم Icon ضبط 6 أشخاص في الرياض لاعتدائهم على شخصين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
شوهدت وهي تتحرك ببطء على الأرض بعد الضرب

مشهد صادم لرجل يضرب سيدة بعربة تسوق ويفقدها الوعي

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
مشهد صادم لرجل يضرب سيدة بعربة تسوق ويفقدها الوعي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، لرجل يلقي عربة تسوق على سيدة أخرى، تاركًا إياها فاقدة للوعي بعد أن تجادلا عندما كانا يقفان معًا في طابور الانتظار بمتجر في البرازيل.

تفاصيل الوقعة

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، ألقى رجل يبلغ من العمر 36 عامًا العربة على المرأة البالغة من العمر 45 عامًا في سوبر ماركت صباح يوم 16 فبراير. كان العميلان يقفان في طابور الانتظار معًا قبل أن يبدآ الجدال.

وأفادت صحيفة “G1” أن المهاجم قال: “ما فعلته كان بمثابة درس”، وادعى أن المرأة قالت: إنه شاذ وقامت بتخويفه.

ضربة قوية على رأسها

وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة الرجل وهو يسحب عربة التسوق الخاصة به ويرفعها عاليًا فوق رأسه، ويقذف بها باتجاه المرأة التي تلقت ضربة قوية على رأسها.

وبعد تلقيها الضربة، شوهدت وهي تتحرك ببطء على الأرض، بينما يهرع المتسوقون الآخرون لتقديم مساعدتهم ويقترب المقطع المصور من نهايته.

وبحسب “ديلي ميل” قالت الشرطة: إن المرأة والمهاجم لا يعرفان بعضهما من قبل. ونقلت المرأة الى المستشفى حيث خضعت للعلاج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس
العالم

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء...

العالم
عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا
العالم

إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا...

العالم
تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج
السعودية اليوم

تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل 321 شخصًا
العالم

اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل...

العالم