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قصص مؤلمة يعيشها متضررو الزلزال

مشهد مأساوي لسوري وأطفاله ينامون بالشارع بعد تحطم منزلهم

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
مشهد مأساوي لسوري وأطفاله ينامون بالشارع بعد تحطم منزلهم
المواطن - فريق التحرير

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تحدث أب سوري عن مأساته بعد تحطم منزله جراء الزلزال، ومعاناته وأطفاله حيث ينامون في الشارع أثناء الأجواء الباردة.

ليس لديهم خيام

وفي تصريح لقناة الإخبارية، قال الأب إن منزله تهدم في الزلزال وينام رفقة أطفاله في الشارع وليس لديهم خيام لكن تمكن من تأمين بطانيات وطعام من الناس ومازال ينتظر حتى الآن في الشارع.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن معالجة أكثر من 300 حالة من المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.

وقالت الهيئة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: أكثر من 300 حالة تمت معالجتها ضمن الخدمات الإنسانية والإسعافيّة المقدمة من الهلال الأحمر السعودي، للاستمرار في الحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة.

ونشرت الهيئة لقطات تبين جهودهم الميدانية في تقديم الإسعافات الطبية اللازمة والعلاجات للمتضررين.

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