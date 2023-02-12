تصرف مريب من الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ إنجازات وأرقام من مسيرة الراحل يوسف السالم وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لقطات من حفل تكريم نجوم الهلال بعد وصافة العالم أكثر من 70 دولة تشارك بمنتدى الرياض الإنساني 4 خدمات جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر النصب على المطرب محمد فؤاد في 12 مليون جنيه جهد متواصل للفريق السعودي بعد سماع صرخة طفل تحت أنقاض زلزال تركيا مشهد مأساوي لسوري وأطفاله ينامون بالشارع بعد تحطم منزلهم
تحدث أب سوري عن مأساته بعد تحطم منزله جراء الزلزال، ومعاناته وأطفاله حيث ينامون في الشارع أثناء الأجواء الباردة.
فيديو | بعد تحطم منزله بسبب الزلزال.. "أب وأطفاله ينامون في الشارع بالرغم من الأجواء الباردة"قد يهمّك أيضاً
قصص مؤلمة يعيشها متضررو الزلزال#الإخبارية pic.twitter.com/X953jSH2sT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 12, 2023
وفي تصريح لقناة الإخبارية، قال الأب إن منزله تهدم في الزلزال وينام رفقة أطفاله في الشارع وليس لديهم خيام لكن تمكن من تأمين بطانيات وطعام من الناس ومازال ينتظر حتى الآن في الشارع.
وأعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن معالجة أكثر من 300 حالة من المتضررين من زلزال تركيا وسوريا.
وقالت الهيئة في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: أكثر من 300 حالة تمت معالجتها ضمن الخدمات الإنسانية والإسعافيّة المقدمة من الهلال الأحمر السعودي، للاستمرار في الحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة.
ونشرت الهيئة لقطات تبين جهودهم الميدانية في تقديم الإسعافات الطبية اللازمة والعلاجات للمتضررين.