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فقد زوجته وابنه تحت أنقاض منزله

مشهد مؤثر بين أب وطفلته بعد إنقاذهما من تحت أنقاض الزلزال

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
مشهد مؤثر بين أب وطفلته بعد إنقاذهما من تحت أنقاض الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو، لحظات عاطفية بين الفرح والحزن، سيطرت على لقاء أب بطفلته بعد أيام من إنقاذهما من تحت أنقاض منزلهما بولاية هطاي التركية عقب الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أسبوع.

لقاء الأب بطفلته

وفي التفاصيل، علق أحمد عيان وأسرته التي تضم زوجته وطفلين تحت أنقاض منزلهم في مدينة أنطاكية، قبل أن تنقذه الفرق وطفلته غادة البالغة 4 أعوام ونقلهما إلى مركزين مختلفين لتلقي العلاج.

وعقب استكمال علاجه في ولاية أضنة توجه الأب إلى أقربائه، وأبلغ مختار المنطقة حسن جان أنه فقد ابنته التي تم إنقاذها.

وبعد جهود من قبل المختار، تمكن الأب من الوصول إلى غادة التي كانت قد نقلتها وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى مركز رعاية في هطاي لعدم وجود أحد من أسرتها معها.

وبعد توجه الأب إلى المركز، وثق أحد أقارب الأسرة لحظات لقاء أحمد مع غادة الذي احتضنها بشدة، وسط مشاعر اختلطت بين الفرح لرؤية طفلته والحزن على فقدان زوجته زيلال كرزون وابنه نهاد البالغ 7 أعوام وفق وكالة الأناضول.

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