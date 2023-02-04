مشهد مؤثر لوداع طالب باكستاني بإحدى مدارس المملكة

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ودع طلاب وطاقم عمل مدرسة ابتدائية وتحفيظ البشائر، أحد الطلاب المغتربين والذي ينتمي إلى الجالية الباكستانية في المملكة.
ونشر الحساب الرسمي للمدرسة، عبر تويتر، لحظة وداع الطالب الباكستاني أحمد في ممر شرفي من الطلاب والمعلمين داخل المدرسة، حيث يغادر المملكة متوجهًا إلى بلاده باكستان.
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مؤثرة جمعت الطالب بمعلميه ورفاقه بالمدرسة.