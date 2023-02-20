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تعامل ببراءة وصدق مع الزبائن

مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين
المواطن - فريق التحرير

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حقق مقطع فيديو متداول لطفل يدعى حاتم يبيع الفقع شمال المملكة، تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صدقه في التعامل مع زبائنه.

تعامل ببراءة وصدق

وظهر الطفل وهو يفترش بضاعته في أحد الأسواق، وعندما سأله أحد الزبائن عن حجم الفقع وظن أنه كبير، سارع الطفل ببراءة وقال: إنه صغير من الأسفل.

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كما سأله الزبون هل البضاعة جديدة، ليسارع الطفل بإخباره بأنها منذ أمس وقبله، وحدد سعره بـ 550‪.

على صعيد متصل، أعجب المشتري بصدق الطفل وقال له: عشان صادق سأشتري منك. بعدها طلب الطفل بنفسه أن يفرد البضاعة أمام الزبون فوافق.

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