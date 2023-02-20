مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا إيفر بانيجا رجل مباراة الشباب وناساف دعم منصات التبرع غير الرسمية يعرض الشخص للمساءلة القانونية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنجلاديش جماهير برشلونة تُشيد بـ فيران توريس
حقق مقطع فيديو متداول لطفل يدعى حاتم يبيع الفقع شمال المملكة، تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صدقه في التعامل مع زبائنه.
وظهر الطفل وهو يفترش بضاعته في أحد الأسواق، وعندما سأله أحد الزبائن عن حجم الفقع وظن أنه كبير، سارع الطفل ببراءة وقال: إنه صغير من الأسفل.
كما سأله الزبون هل البضاعة جديدة، ليسارع الطفل بإخباره بأنها منذ أمس وقبله، وحدد سعره بـ 550.
على صعيد متصل، أعجب المشتري بصدق الطفل وقال له: عشان صادق سأشتري منك. بعدها طلب الطفل بنفسه أن يفرد البضاعة أمام الزبون فوافق.