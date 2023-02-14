مشهد مروع لسقوط طفل على رأس سيدة ونجاته من الموت

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أظهرت لقطات متداولة بشكل واسع لحظة سقوط طفل من الطابق الثاني على رأس امرأة في أحد الأسواق التجارية في العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت كاميرات المراقبة، مشهدًا مروعًا لطفل وهو يلهو بالسلم الكهربائي ثم سقط فجأة على رأس سيدة كانت تمر بالصدفة وتتسوق بالطابق السفلي في نفس المكان.
وعلق البعض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مستنكرين إهمال أم الطفل التي لم تكن تنتبه لطفلها.
ونجا الطفل بسبب اصطدامه بالفتاة حيث أنقذه وقوعه عليها من الارتطام بالأرض، بينما سقطت الفتاة مغشيًا عليها.