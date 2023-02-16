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لفته بكيس أسود بانتظار لحظة الدفن

مشهد يبكى الملايين لأم سورية تحتضن جثة ابنها

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ مساءً
مشهد يبكى الملايين لأم سورية تحتضن جثة ابنها
المواطن - فريق التحرير

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تداول العديد من الناشطين السوريين مشاهد تفطر القلوب لآلاف النازحين الذين مكثوا في الخيام أو الذين خرجوا من تحت الأنقاض.

بانتظار دفنه

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي تلك المشاهد المؤثرة، عبر صور قيل إنها لامرأة سورية تنام إلى جانب جثة ابنها، التي لفت بكيس أسود بانتظار دفنه في مقاطعة هطاي جنوب تركيا.

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ويتخوف العديد من السوريين والأتراك الذين نكبوا بتلك الفاجعة من عدم العثور على أحبائهم المفقودين، أو ربما دفنهم من قبل السلطات المعنية على عجل قبل تعرف الأهالي على الجثامين، لاسيما وسط قلق متنام من انتشار الأوبئة والأمراض في المناطق المدمرة.

مقبرة جماعية

وحفرت السلطات التركية المحلية مقبرة جماعية لدفن مئات الجثث، عبر وضع أرقام على الشواهد فقط دون الأسماء لتعذر التعرف على العديد من جثث الضحايا.

وتقوم فرق الإنقاذ التركية بتصوير الجثث وإعطائها أرقاماً قبل دفنها، لاسيما تلك التي لم يتم التعرف عليها أو التي لم يطالب بها أحد حتى الساعة.

أنقاض الزلزال

يشار إلى أن عدد المفقودين تحت أنقاض الزلزال المزدوج الذي ضرب 10 مناطق في الجنوب التركي، لا يزال غير محدد رسمياً، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين، بينما بلغ عدد الضحايا أكثر من 42 ألفًا.

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