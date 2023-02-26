مشوار الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا 2022

تترقب الجماهير مباراة الهلال والدحيل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022، وسط صراع قوي لمواصلة التألق؛ والتأهل إلى المواجهة النهائية.

مباراة الهلال والدحيل اليوم

ويحتضن استاد الثمامة في الدوحة مباراة الهلال والدحيل، اليوم السبت عند الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

ويُلاقي المتأهل من مباراة الهلال والدحيل، الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي النسخة الحالية، حيث تُقام مواجهة الذهاب يوم 29 أبريل، على أن يكون الإياب يوم 6 مايو على استاد “سايتاما 2002”.

مسيرة الفريقين بدوري الأبطال

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد تألق بمرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، حيث تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة عن الريان القطري.

واصطدم بالفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في دور الـ16، ونجح في الفوز بنتيجة 3/1، وتجاوز عقبة فولاذ الإيراني بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، ويطمح لمواصلة تألقه والفوز في مباراة الهلال والدحيل اليوم.

على الجانب الآخر، تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، وواجه الريان في دور الـ16، وفاز بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية، وفاز على الشباب بنتيجة 2/1 في ربع النهائي.