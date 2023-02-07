مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة

كشفت وسائل الإعلام الروسية أن رجلاً مخمورًا في موسكو حاول سرقة الجثة المحنطة لمؤسس الاتحاد السوفيتي، فلاديمير إيليتش لينين.

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وبحسب، وكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس، تسلق الرجل الحواجز أمام الضريح في الساحة الحمراء صباح الاثنين وحاول دخول المبنى الذي يخضع لحراسة مشددة خارج أسوار الكرملين. وتم القبض عليه عند المدخل.

وشخص المسعفون الرجل بأنه مصاب باضطراب عقلي بسبب إدمان الكحول.

واعتبر ضريح المُنظّر الشيوعي، الذي توفي عام 1924 ، مشهدًا مهمًا في الحقبة السوفيتية، حيث زار ملايين الأشخاص النصب التذكاري.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كانت هناك محاولات لدفن لينين في قبر عادي ، لكن الخطط لم تتحقق أبدًا.