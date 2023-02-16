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استغرق إخماد الحريق أكثر من ساعة

مصرع وإصابة 34 شخصًا إثر حريق بفندق في سوتشو الصينية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
مصرع وإصابة 34 شخصًا إثر حريق بفندق في سوتشو الصينية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام صينية أن ستة أشخاص لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في فندق بشرق الصين اليوم الخميس.

إصابة 28 شخصًا

ووفقًا لصحيفة بكين تشينج نانباو الصينية، فقد بلغ إجمالي من أصيبوا 28 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى، وبينهم اثنان لحقت بهما إصابات بالغة، ولكن حالتهما ليست خطيرة.

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ونشب الحريق في المبنى الذي يقع بضاحية ويتانج بسوتشو التي يقطنها نحو 12 مليون شخص في غرب شنغهاي، وهي أكثر مدينة مأهولة بالسكان في إقليم جيانجسو بالصين.

واستغرق الأمر نحو ساعة لإخماد الحريق، الذي لم يتضح سببه على الفور، وفقًا لوسائل إعلام صينية.

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