مصرع وإصابة 45 شخصًا في حادث مروع بالجزائر

لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 35 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب شمالي الجزائر.

انحراف حافلة لنقل المسافرين

وأفادت الحماية المدنية الجزائرية، عبر حسابها في فيسبوك، أن الحادث وقع على الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة تيكجدة ولاية البويرة ويتمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها بمنحدر حوالي 150 مترًا، خلف الحادث 10 وفيات و35 جريحًا.

وأردفت الحماية المدنية الجزائرية، بالنسبة للجرحى منهم 25 جريحًا تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و76 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف الحماية المدنية و10 جرحى تم نقلهم قبل وصول الإسعافات، فيما تم تحويل الوفيات المتراوحة أعمارهم بين 5 سنوات و75 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.