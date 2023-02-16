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3 حوادث منفصلة

مصرع 10 أشخاص في انهيارات ثلجية بطاجيكستان

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
مصرع 10 أشخاص في انهيارات ثلجية بطاجيكستان
المواطن - فريق التحرير

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كشفت طاجيكستان، أمس الأربعاء، عن مصرع 10 أشخاص في انهيارات ثلجية، في البلد الجبلي الواقع في آسيا الوسطى.

3 حوادث منفصلة

ولقي الضحايا حتفهم في 3 حوادث منفصلة، بحسب لجنة حالات الطوارئ.

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وقضى 9 أشخاص في منطقة بدخشان العليا (وتسمى أيضًا غورنو بدخشان)، من بينهم 8 في خوروغ عاصمة المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي والحدودية مع أفغانستان والصين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وبدخشان العليا محاطة بجبال بامير التي يتجاوز ارتفاع بعض قممها 7 آلاف متر، وهذه المنطقة المعزولة بسبب عدم كفاية البنية التحتية للنقل تمثل حوالى نصف الأراضي الطاجيكية لكنها تضم 2 بالمائة فقط من أكثر من 9.5 مليون نسمة من سكان طاجيكستان.

وقضى شخص آخر في انهيار ثلجي على طريق سريع قرب دوشانبي، عاصمة البلد.

وأعرب الرئيس إمام علي رحمن الذي يتولى السلطة منذ 3 عقود، عن تعازيه لذوي الضحايا.

وطاجيكستان أفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وكثيرًا ما تشهد كوارث طبيعية مثل الانهيارات الثلجية والأرضية والزلازل.

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