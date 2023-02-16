مصرع 10 أشخاص في انهيارات ثلجية بطاجيكستان

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كشفت طاجيكستان، أمس الأربعاء، عن مصرع 10 أشخاص في انهيارات ثلجية، في البلد الجبلي الواقع في آسيا الوسطى.
ولقي الضحايا حتفهم في 3 حوادث منفصلة، بحسب لجنة حالات الطوارئ.
وقضى 9 أشخاص في منطقة بدخشان العليا (وتسمى أيضًا غورنو بدخشان)، من بينهم 8 في خوروغ عاصمة المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي والحدودية مع أفغانستان والصين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وبدخشان العليا محاطة بجبال بامير التي يتجاوز ارتفاع بعض قممها 7 آلاف متر، وهذه المنطقة المعزولة بسبب عدم كفاية البنية التحتية للنقل تمثل حوالى نصف الأراضي الطاجيكية لكنها تضم 2 بالمائة فقط من أكثر من 9.5 مليون نسمة من سكان طاجيكستان.
وقضى شخص آخر في انهيار ثلجي على طريق سريع قرب دوشانبي، عاصمة البلد.
وأعرب الرئيس إمام علي رحمن الذي يتولى السلطة منذ 3 عقود، عن تعازيه لذوي الضحايا.
وطاجيكستان أفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وكثيرًا ما تشهد كوارث طبيعية مثل الانهيارات الثلجية والأرضية والزلازل.