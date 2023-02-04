مصرف الراجحي يعلن برنامجًا تدريبيًا منتهيًا بالتوظيف لحديثي التخرج

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أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج تطوير تقنية المعلومات (IT Development Program) المنتهي بالتوظيف لعام 2023م، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– علوم الحاسب.
– هندسة الحاسب.
– هندسة البرمجيات
– الأمن السيبراني.
– أمن المعلومات.
– تقنية المعلومات.
– علم المعلومات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– نظام المعلومات الحاسوبية.
– هندسة الشبكات.
– علم البيانات.
– إدارة البيانات.
– أو ما يعادلها.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- من حديثي التخرج أو خبرة لا تزيد عن سنة.
3- درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.
4- العمر لحملة البكالوريوس لا يزيد عن 26 سنة، ولحملة الماجستير لا يزيد عن 28 سنة.
5- معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).
6- إجادة اللغة الإنجليزية.
– مكان إقامة البرنامج (مدينة الرياض).
– مدة البرنامج (8 أشهر).
– التقديم مُتاح الآن
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