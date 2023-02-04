مصرف الراجحي يعلن برنامجًا تدريبيًا منتهيًا بالتوظيف لحديثي التخرج

أعلن مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج تطوير تقنية المعلومات (IT Development Program) المنتهي بالتوظيف لعام 2023م، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– علوم الحاسب.

– هندسة الحاسب.

– هندسة البرمجيات

– الأمن السيبراني.

– أمن المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– علم المعلومات.

– نظم المعلومات الإدارية.

– نظام المعلومات الحاسوبية.

– هندسة الشبكات.

– علم البيانات.

– إدارة البيانات.

– أو ما يعادلها.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- من حديثي التخرج أو خبرة لا تزيد عن سنة.

3- درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.

4- العمر لحملة البكالوريوس لا يزيد عن 26 سنة، ولحملة الماجستير لا يزيد عن 28 سنة.

5- معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4).

6- إجادة اللغة الإنجليزية.

نبذة عن البرنامج:

– مكان إقامة البرنامج (مدينة الرياض).

– مدة البرنامج (8 أشهر).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا