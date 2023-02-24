مصريون يشعرون بهزة أرضية والبحوث الفلكية: غير صحيح

زعم مواطنون بالقاهرة والجيزة أنهم شعروا بهزة أرضية خفيفة مساء اليوم الجمعة، حوالي 9:10 مساء.

في محيط الجيزة

ولم يشعر بالزلزال أحد خارج مصر، وقالت مراصد غربية: إن مركزه في محيط الجيزة

فيما لم يعلن مرصد حلوان حتى الآن عن تفاصيل الزلزال.

البحوث الفلكية تنفي

من جانبه، نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، وقوع زلزال في مصر قبل قليل.

وناشد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار المعروض على قناة النهار، المواقع الإعلامية، بالتوقف عن نشر هذه الأنباء، لأن هذه الأنباء غير الصحيحة من شأنها إثارة الزعر، كما لم يصدر عنها بيانًا رسميًّا.

لم نرصد أي نشاط

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: لو عند الصحف والمواقع الإخبارية آليات رصد للزلازل يكشفوها للمجتمع. والمعهد لن يخفي وجود أي زلزال.

وأشار إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، رصدوا تعليقات لسكان مصر القديمة وباب الشعرية، يزعمون شعورهم بزلزال، لكن محطات الزلازل لم ترصد أي نشاط.