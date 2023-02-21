مصري يحتفي بيوم التأسيس على ضفاف النيل

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احتفل أحد المصريين، بمناسبة يوم التأسيس السعودي، بطريقة مميزة على ضفاف نهر النيل.
بحضور "المعاميل والسدو"
مصري يحتفي بـ #يوم_التأسيس بطريقته على ضفاف النيل #السعودية
عبر:@osamayo61181171 pic.twitter.com/aw1gGqW8gQقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 21, 2023
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، احتفال المصري بيوم التأسيس من خلال قيامه بإعداد جلسة سعودية مبهجة على أحد الأسطح على ضفاف النيل، في جو مليء بالبخور السعودي والمعاميل والسدو والقهوة السعودية المميزة.
ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.