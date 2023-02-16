مصر تحذر من مرض خطير يضرب زراعة القمح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، توصيات مهمة لمزارعي القمح في الفترة الحالية، مؤكدة أن المحصول قد ثقلت سنابله.

توصيات الزراعة

وكشفت توصيات وزارة الزراعة، أن معظم أصناف القمح المنزرعة مقاومة للرقاد، لكن في ظل ظروف مناخية أمشيرية، يجب العمل على حمايته من الرقاد، خاصة مع ما هو متوقع من حدوث هبات مؤقتة من الرياح النشطة خلال أوقات متفرقة خلال هذه الفترة، وفي توقيت معظم زراعات القمح في مرحلة تكوين السنابل وامتلاء الحبوب، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأفادت وزارة الزراعة، أن الرقاد يسبب خسارة في إنتاجية المحصول تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25% في كثير من الحالات، كما يعمل الرقاد في محصول القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليفها، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكن وليس أبيض.

أسباب وراثية

وأردفت أن هناك أسبابًا وراثية- الصفات الوراثية للصنف- حيث توجد أصناف تميل للرقاد، وهذه صفة وراثية في الصنف نفسه، وخاصة الأصناف البلدية والتي اندثرت حاليًّا.