مصر ترصد مكافأة مالية للنساء للحد من الإنجاب

كشف المدير الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مجدي خالد، عن دراسة الحكومة المصرية منح حوافز للسيدات اللاتي يلتزمن بإنجاب طفلين فقط، موضحًا أن كثيرًا من الدول تستخدم ربط الحوافز بسلوك الأسرة للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية.

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وأردف مجدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة DMC، أن تقليل معدلات الإنجاب سياسة طويلة الأمد.

وأفاد مجدي أن الدولة ستمنح حوافز للأسرة الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، والابتعاد عن الممارسات الأكثر سلبًا بشأن القضية السكانية.

ولفت مجدي أن الحوافز ستكون على شكل مكافأة مالية أو مساهمة في تزويج الفتاة، وهناك أشكال مطروحة للتوصل إلى طرح الحوافز ونأمل في التزام الأسر.

نتيجة إيجابية

ونوه مجدي بأن هذه السياسية هي قد أتت بنتيجة إيجابية في بعض الدول.

من المعروف أن مصر تعاني من ارتفاع نسب المواليد وبالتالي زيادة معدلات الزيادة السكانية وهو ما ينعكس سلبًا على فرص التنمية وعلى قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين ويمثل تحديًا للاقتصاد المحلي. ورصدت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد سكان مصر أول أمس، إذ ارتفع الإجمالي إلى 104 ملايين و523 ألفًا و589 نسمة، مقابل 104 ملايين و506 آلاف، و82 نسمة مساء الأربعاء الماضي، بزيادة بلغت 17 ألفًا خلال 6 أيام فقط.

وكشفت الساعة السكانية، أن عدد سكان مصر شهد زيادة بلغت 523 ألفًا و500 نسمة خلال 122 يومًا فقط.