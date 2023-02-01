القاسم يكشف مصير مباريات دوري روشن أثناء صيانة الملاعب تحضيرًا لـ آسيا 2027

كشف إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، مصير مباريات دوري روشن والمسابقات الرياضية، أثناء صيانة الملاعب في المملكة تحضيرًا لكأس أمم آسيا 2027.

مباريات دوري روشن

وتحدث القاسم في قناة ” الإخبارية” قائلًا: ” الملف يحتوي على خمسة ملاعب في مدينة الرياض وثلاثة ملاعب في مدينة الدمام وملعبين في جدة، الإخوان في وكالة الشؤون الفنية في وزارة الرياضة قاموا بجهد كبير جدًا في الفترة الماضية بتجهيز منشآت بحيث أنها تستضيف مباريات دوري روشن”.

وتابع أمين عام اتحاد القدم: ” من ناحية الوقت الذي تحتاجه لإعادة تهيئة هذه الملاعب لن تكون عائقًا لإقامة أي مسابقات”.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كشف خلال الجمعية العمومية الـ33 التي أُقيمت في البحرين اليوم عن تزكية السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

الملاعب المستضيفة للبطولة

وأوضح الاتحاد السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن البطولة ستُقام في 10 ملاعب، وهي؛ استاد الملك فهد الدولي، استاد الأمير فيصل بن فهد، ملعب القدية، استاد الرياض واستاد الدمام.

كما يتواجد ضمن ملاعب كأس آسيا 2027 كل من؛ ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك”، استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ملعب الأمير عبدالله الفيصل، استاد الأمير محمد بن فهد وملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.