مطارات الرياض تنفذ فرضية حادثة انحراف طائرة بمطار الملك خالد السديس لمنسوبي تراؤف: ليس بوطننا أيتام فوالدكم سلمان يشد أزره ولي العهد الصين: بالونات أمريكية حلقت فوقنا أكثر من 10 مرات استدعاء 410 أجهزة تلفزيون LG بسبب خلل فني 84 مليار دولار حصيلة أولية لخسائر زلزال تركيا مرصد المجمعة يوضح ظروف رصد هلال شعبان المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا أمانة محافظة جدة تعلن أسماء 97 متقدماً ومتقدمة لوظائفها 2286 مستفيداً من خدمات العيادة البحثية في جامعة الأميرة نورة احتفال لإذاعات MBC في بث مباشر ومشترك مع قنوات إذاعية أخرى
نفذت شركة مطارات الرياض التي تتولى مسؤولية إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله فرضية محاكاة حادث انحراف طائرة في ساحة مطار الملك خالد الدولي، وذلك للوقوف على مستوى جاهزيتها واستعداداتها لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة حال وقوعها لا قدر الله.
وكان قد شارك في الفرضية كافة القطاعات المعنية بمطار الملك خالد الدولي بهدف بحث وتقييم مجمل الإجراءات والتنسيقات المتبعة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة التي تقتضي سرعة الاستجابة والتدخل وفق الخطط المعدة مسبقاً للتعامل مع مثل هذه الحالات.
من جهته، أوضح المهندس محمد بن عبدالله المغلوث الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أن فرضية محاكاة حادث انحراف الطائرة المدنية التي جرى تنفيذها تمكنت وبنجاح تام من تحقيق كافة الأهداف المنوطة بها، وضمن الأوقات الزمنية المحددة مسبقاً، لتثبت هذه التجربة مدى فاعلية خططنا المرسومة لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.
وأضاف المغلوث أن الفرضية تضمنت في حيثياتها كافة السيناريوهات المحتملة على أرض الواقع، الأمر الذي أسهم في تعزيز مختلف آليات التعامل الأمني والتقني بما يضمن ارتفاع معدلات السلامة والنجاة حال وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً لا قدر الله.
ووجه المغلوث شكره لمنسوبي مطارات الرياض، ولكافة ممثلي القطاعات المشاركة في أعمال هذه الفرضية؛ لما أبدوه جميعاً من تخطيط، وتنفيذ فاعل، والتزام تجاه مخرجات هذه الفرضية التي درجت مطارات الرياض على تنفيذها بين فترة وأخرى للتأكد من مدى فاعلية استعداداتها وإجراءاتها المتبعة لمواجهة مختلف الحالات الطارئة التي قد تعترض مجمل سير العمليات التشغيلية الأرضية أو الجوية التي تتبع للمطار.