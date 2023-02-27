مطارات جدة تُحذر من إعلانات التوظيف الوهمية

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حذرت شركة مطارات جدة، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي من التعامل مع إعلانات التوظيف الوهمية.
وأوضحت الشركة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة تداول بعض الإعلانات المضللة ومجهولة المصدر.
وأكدت أن جميع طلبات التقديم على الوظائف تتم من خلال موقعها الرسمي، داعية الجميع إلى عدم التجاوب مع أي إعلانات تصدر من غير القنوات الرسمية للشركة.