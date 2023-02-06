Icon

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم Icon كورتوا يغيب عن كأس العالم للأندية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555 نقطة Icon زلزال بقوة 3.8 ريختر يضرب مدينة أمريكية   Icon مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف Icon وفاة نجم منتخب سوريا السابق نادر جوخدار تحت أنقاض الزلزال Icon لحظة إنقاذ شقيقين من تحت أنقاض الزلزال وسط فرحة عارمة من ذويهما Icon الهلال يحلم بتكرار إنجاز الرجاء والعين Icon الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45 Icon بطل الشتاء يحفز النصر للتتويج الثالث Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لضمان إنهاء الإجراءات بالوقت المناسب

مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف

2023-02-06 الساعة 4:02
مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ناشد مطار الملك خالد الدولي بالرياض المسافرين بضرورة التوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقتٍ كاف.

التوجه قبل الموعد

وأضاف المطار عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين قائلاً: نظرًا لازدحام الطريق المؤدي إلى مطار الملك خالد الدولي، نرجو أخذ الحيطة بالتوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقتٍ كاف.

قد يهمّك أيضاً
Img

تفاصيل جديدة بشأن عمل الحافلة الكهربائية في جدة

Img

19 فئة وظيفية يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن التقاعد

وذلك لضمان وصول المسافرين وإنهاء إجراءات السفر في الوقت المناسب، بحسب تغريدة المطار.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة مطارات الرياض – الشركة المعنية بإدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله – عن إطلاق الخدمة التجريبية لعربات التسوق الذكية وذلك في صالة السفر الداخلية رقم 5، ليصبح مطار العاصمة الرياض أول مطار في المملكة يتيح مثل هذه الخدمة الجديدة لمسافريه.

خدمات مباشرة

وتوفر عربات التسوّق الذكية، عددًا من الخدمات المباشرة لمستخدميها، من أبرز تلك الخدمات خارطة تفاعلية تمكّن المسافر من سرعة الوصول إلى أي من المرافق أو المتاجر التي يود الانتفاع من خدماتها داخل الصالة، هذا إلى جانب إمكانية استعلامه عن بيانات رحلته بالمسح الضوئي لبطاقة صعود الطائرة، أو بإدخال رقم الرحلة، كما يمكنه اختيار رحلته من قائمة الرحلات المتاحة للتعرف الفوري على رقم البوابة والوقت المتبقي لصعود الطائرة، بالإضافة إلى إمكانية متابعة برنامج مكافآت المطار، والتعرّف على أحدث العروض التسويقية المتاحة في متاجر الصالة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة