مطار الملك خالد يحذر من ازدحام الطرق: احضروا قبل موعد الرحلة بوقت كاف

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ناشد مطار الملك خالد الدولي بالرياض المسافرين بضرورة التوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقتٍ كاف.
وأضاف المطار عبر الحساب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين قائلاً: نظرًا لازدحام الطريق المؤدي إلى مطار الملك خالد الدولي، نرجو أخذ الحيطة بالتوجه إلى المطار قبل موعد الرحلة بوقتٍ كاف.
وذلك لضمان وصول المسافرين وإنهاء إجراءات السفر في الوقت المناسب، بحسب تغريدة المطار.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة مطارات الرياض – الشركة المعنية بإدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله – عن إطلاق الخدمة التجريبية لعربات التسوق الذكية وذلك في صالة السفر الداخلية رقم 5، ليصبح مطار العاصمة الرياض أول مطار في المملكة يتيح مثل هذه الخدمة الجديدة لمسافريه.
وتوفر عربات التسوّق الذكية، عددًا من الخدمات المباشرة لمستخدميها، من أبرز تلك الخدمات خارطة تفاعلية تمكّن المسافر من سرعة الوصول إلى أي من المرافق أو المتاجر التي يود الانتفاع من خدماتها داخل الصالة، هذا إلى جانب إمكانية استعلامه عن بيانات رحلته بالمسح الضوئي لبطاقة صعود الطائرة، أو بإدخال رقم الرحلة، كما يمكنه اختيار رحلته من قائمة الرحلات المتاحة للتعرف الفوري على رقم البوابة والوقت المتبقي لصعود الطائرة، بالإضافة إلى إمكانية متابعة برنامج مكافآت المطار، والتعرّف على أحدث العروض التسويقية المتاحة في متاجر الصالة.