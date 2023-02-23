مطالبات بمعاقبة شاب وثَّق عثوره على الفقع في مقبرة بالكويت

طالب مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت فيصل العوضي، بإجراءات قانونية بحق صاحب مقطع فيديو وثَّق حصوله على فقع من بين القبور، مؤكدًا أن هذا العمل يعتبر انتهاكًا لحرمة المقابر.

انتهاك لحرمة القبور

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، قال العوضي في بيان موجه إلى نائب المدير العام لشؤون الخدمات، إن هذا الفيديو الذي انتشر ويوثق فيه الشخص حصوله على فقع من بين القبور، يعتبر انتهاكًا لحرمة المقابر، ونبشًا للقبور الذي نصت على حرمته المادة السادسة من لائحة تنظيم المقابر.

وأكد أن تصوير القبور يعد مخالفة للتعميم الصادر من مدير عام بلدية الكويت الذي يمنع منعًا باتًا التصوير في المقابر باستخدام الكاميرات على اختلاف أنواعها تفاديًا للمساءلة القانونية.

وطلب العوضي مخاطبة جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن مقطع التصوير المنتشر، وعدم التساهل في حرمة القبور.