مطالب بحل مشاكل الطرق بعد حادث معلمات المحاني

سادت حالة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر الحادث المروري الذي وقع على طريق المحاني، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص بينهم معلمتان، كانتا متجهتين إلى مقر عملهما بثانوية المحاني شمالي الطائف، بالإضافة إلى سائق المعلمات، والسائق الثاني مواطن في المركبة الأخرى.

بدورها تفاعلت مواطنة تدعى “سالفة” عبر وسم حادث معلمات المحاني، ودعت الله أن يتغمد الضحايا بالرحمة والمغفرة، قائلة: نسأل الله العلي القدير أن يرحم المعلمتين سجى وأميرة وسائقها، وسائق المركبة الأخرى.

الطرق السيئة

من جانب آخر، لفت أحد المغردين إلى مشكلة الطرق السيئة، متسائلًا: متى تُحل هذه المشكلة؟ كم إنسان ابتلعت هذه الطرق السيئة؟ مضيفًا: رحم الله المعلمتين وسائقهما.

بدورها، لفتت مواطنة أخرى إلى تشييع جنازة المعلمتين سجى القرشي، وأميرة العتيبي، داعية الله أن يرحمهم الله رحمة واسعة ويجبر كسر أهلهم وذويهم.

مطالب بإيجاد حلول

فيما جدد الأهالي مطالبتهم بضرورة إيجاد حلول عبر تنفيذ ازدواجية للطريق الذي تسبّب في كثيرٍ من الحوادث حيث يسلك الطريق المعلمون والطلاب –على حد قولهم-.

على صعيد متصل، نشر أحد المواطنين مقطع فيديو يوثق لحظات لمعلمة تبكي بحرقة من خطر الطرق خلال رجوعها إلى البيت، مشيرًا إلى أن معاناتهن ليست بجديدة.

أزمة التعيين

كما تطرق أحد المواطنين لظاهرة أخرى متسائلًا: لماذا يتم تعيين معلم أو معلمة من الرياض في الجنوب؟ ولماذا يتم تعيين معلمين من الجنوب في الشرقية؟

بدوره استطرد آخر، قائلًا: ” طريق الطائف – المحاني – المدينة، خط شبة دولي يربط الطائف بالمدينة، تخيل أن هذا الخط غير مزدوج ومميت لكثرة الحوادث والوفيات فيه! وآخر ضحاياه المواطن نواف الجداعي والمعلمتان سجى القرشي وأميرة الأسعدي وسائق هندي!، فيما عبر آخر عن أسفه قائلًا: حادث معلمات المحاني شيء مؤسف ومخزٍ صراحة”.

وشيعت أمس جموع المصلين بجامع عبدالله بن عباس بمحافظة الطائف جثمان المعلمة سجى القرشي، التي توفيت في حادث مروري على طريق المحاني هي وزميلتها أميرة العتيبي واثنين آخرين هما: سائق المعلمتين، والسائق الثاني، وهو مواطن في المركبة الأخرى، الطرف الثاني في الحادث لتوارى في مقبرة العباس.