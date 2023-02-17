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مطلب عفوي لطفل سوري يشعل التواصل الاجتماعي

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
مطلب عفوي لطفل سوري يشعل التواصل الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة طفل صغير، يحمل لافتة كتب عليها “عشائر دير الزور أرسلت 76 شاحنة مساعدات إلى شمال غرب البلاد، فيما أوفدت الأمم المتحدة 15 شاحنة فقط!”.

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عفوية طفل

لذلك دعا الطفل الذي لم يعرف اسمه، الهيئة العامة للأمم المتحدة إلى انتخاب جده حسين أمينًا عامًّا للمنظمة بدل أنتونيو غوتيريش، في إشارة إلى خذلان المجتمع الدولي لأهالي الشمال المنكوبين.

وهب العشرات من قبائل دير الزور إلى نجدة إخوانهم، في ظل شح المساعدات إلى المناطق السورية المعارضة، ولإنقاذهم من المآسي التي خلفها الدمار في شمال غرب سوريا جراء الزلزال الذي ضرب الأسبوع الماضي جنوب تركيا والشمال السوري.

مساعدات دير الزور

وأتت تلك الدعوة العفوية بعد أن وصلت قافلة مساعدات إلى شمال غرب سوريا المتضرر من الزلزال قادمة من محافظة دير الزور بشرق البلاد، عابرة خط المواجهة الذي استمر لأكثر من 11 عامًا جراء الحرب.

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