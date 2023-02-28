Icon

انتهاء التقديم على رخص محاجر مواد البناء في جدة Icon انخفاض أرباح سابك إلى 16.5 مليار ريال بنسبة 28% Icon هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين Icon مستوطنون يعتدون على سيارة إسعاف بداخلها طفلة Icon شركة أوقاف للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة Icon زلزال يضرب طاجيكستان للمرة الثالثة خلال أسبوع Icon شاومي تتحدى سامونسونج بهاتفها الجديد Icon المرور يدعو للاستفادة من مهلة إسقاط المركبات التالفة قبل ساعات من نهايتها Icon 45 ألف مستفيد من برامج رئاسة شؤون الحرمين في التوعوية والتوجيه Icon إيلون ماسك يستعيد لقبه كأغنى شخص بالعالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حضرها أكثر من 80 ألف شخص

مظاهرات حاشدة ضد النظام الإيراني بالولايات المتحدة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
مظاهرات حاشدة ضد النظام الإيراني بالولايات المتحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي إن الثورة الإيرانية تجد دعماً من جميع أنحاء العالم، محذراً النظام الإيراني من أن الحركة الاحتجاجية لم تنته بعد.

دعم المحتجين

وكتب مينينديز في تغريدة عبر تويتر: “يواصل البشر في جميع أنحاء البلاد وحول العالم احتشادهم لدعم الإيرانيين المحتجين ضد النظام”.

وتابع: “العالم كله يواصل المشاهدة، هذه الحركة لم تنته بعد”.

عشرات الآلاف من المحتجين

وجاءت تغريدة السيناتور الديمقراطي رداً على مقطع فيديو عرضته شبكة “إيران إنترناشيونال” لعشرات الآلاف من المحتجين الإيرانيين الذين احتشدوا في لوس أنجلوس الأمريكية دعما للثورة الشعبية الإيرانية ضد النظام.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن مظاهرة، السبت الماضي، في لوس أنجلوس لدعم الانتفاضة المناهضة للنظام في إيران، حضرها أكثر من 80 ألف شخص.

احتجاجات المتقاعدين

ومع تسجيل العملة المحلية بإيران، الأحد، مزيداً من الانخفاض في قيمتها الشرائية، وتفاقم الغلاء، تتواصل الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها العمال والمتقاعدون في عدة قطاعات، مطالباً برفع أجورهم ومستحقاتهم.

وأعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في البلاد، أمس الاثنين، دعمه لدعوة المتقاعدين إقامة تجمعات احتجاجية في الأيام المقبلة.

تأخر الرواتب

وطلب في بيان من المتقاعدين والمعلمين الحاليين المشاركة في تلك التجمعات، بحسب ما نقلت شبكة “إيران إنترناشيونال”.

وكانت عدة مدن إيرانية شهدت، الأحد الماضي، احتجاجات عمالية ونقابية، منددة بتدهور الوضع الاقتصادي، وسط تأخر الرواتب والزيادات التي وعدوا بها منذ أشهر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته
الرياضة

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته

الرياضة
ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في عدة مناطق
السعودية اليوم

ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد إنقاذهم مفقودي الظروف الجوية
السعودية اليوم

أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد...

السعودية اليوم
أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية
تكنولوجيا

أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية

تكنولوجيا
لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس
العالم

لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من...

العالم
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

وظائف
المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا
أخبار رئيسية

المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال...

أخبار رئيسية