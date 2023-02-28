مظاهرات حاشدة ضد النظام الإيراني بالولايات المتحدة

قال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي إن الثورة الإيرانية تجد دعماً من جميع أنحاء العالم، محذراً النظام الإيراني من أن الحركة الاحتجاجية لم تنته بعد.

دعم المحتجين

وكتب مينينديز في تغريدة عبر تويتر: “يواصل البشر في جميع أنحاء البلاد وحول العالم احتشادهم لدعم الإيرانيين المحتجين ضد النظام”.

وتابع: “العالم كله يواصل المشاهدة، هذه الحركة لم تنته بعد”.

عشرات الآلاف من المحتجين

وجاءت تغريدة السيناتور الديمقراطي رداً على مقطع فيديو عرضته شبكة “إيران إنترناشيونال” لعشرات الآلاف من المحتجين الإيرانيين الذين احتشدوا في لوس أنجلوس الأمريكية دعما للثورة الشعبية الإيرانية ضد النظام.

وقالت شرطة لوس أنجلوس إن مظاهرة، السبت الماضي، في لوس أنجلوس لدعم الانتفاضة المناهضة للنظام في إيران، حضرها أكثر من 80 ألف شخص.

احتجاجات المتقاعدين

ومع تسجيل العملة المحلية بإيران، الأحد، مزيداً من الانخفاض في قيمتها الشرائية، وتفاقم الغلاء، تتواصل الوقفات الاحتجاجية التي ينفذها العمال والمتقاعدون في عدة قطاعات، مطالباً برفع أجورهم ومستحقاتهم.

وأعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في البلاد، أمس الاثنين، دعمه لدعوة المتقاعدين إقامة تجمعات احتجاجية في الأيام المقبلة.

تأخر الرواتب

وطلب في بيان من المتقاعدين والمعلمين الحاليين المشاركة في تلك التجمعات، بحسب ما نقلت شبكة “إيران إنترناشيونال”.

وكانت عدة مدن إيرانية شهدت، الأحد الماضي، احتجاجات عمالية ونقابية، منددة بتدهور الوضع الاقتصادي، وسط تأخر الرواتب والزيادات التي وعدوا بها منذ أشهر.