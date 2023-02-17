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للاحتجاج على إصلاح قضائي تروج له حكومة نتنياهو

مظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل الاثنين

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
مظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن منظمو الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي تروج له الحكومة الإسرائيلية، عن خطواتهم المقبلة للاحتجاجات، مؤكدين أنهم سيخرجون يوم الاثنين المقبل بمظاهرات كبيرة يشارك فيها آلاف الأشخاص بالتوازي مع عدد من التظاهرات بمراكز أخرى ، وفقًا للقناة 13 العبرية، اليوم الجمعة.

إغلاق الطرق

وستشمل الاحتجاجات، إضراب زراعي، واضطرابات وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية بداية من الساعة 2:00 ظهرًا.

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وحسب القناة العبرية فإنه من المتوقع أن تُنظم مظاهرة كبيرة أمام مبنى الكنيست، بينما ستنعقد جلسة الكنيست بكامل هيئتها في الساعة 4:00 مساءً للتصويت على القوانين الأولى من الإصلاح القضائي بالقراءة الأولى.

وتأتي المظاهرة ضمن احتجاجات مستمرة منذ 6 أسابيع، في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة التصويت الأولي على سلسلة من القوانين.

وحمل المتظاهرون الذين لوّحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ترفض التعديلات ومن بينها “أنقذوا ديمقراطية إسرائيل”.

احتجاجات مستمرة

وفي الأسابيع الأخيرة، دأب عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الخروج في احتجاجات مستمرة للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة بنيامين نتنياهو، ويقول منتقدوها: إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء في الحكومة.

وتهدف التغييرات التي تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذًا أكبر في تعيين القضاة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل سلسلة مظاهرات أسبوعية ضد حكومة يرأسها نتنياهو، فقد شهدت إسرائيل مظاهرات ضخمة ضد حكومته السابقة ما بين عامي 2020 و2021، استمرت أكثر من 10 أشهر.

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