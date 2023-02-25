Icon

خسارة ليستر سيتي ضد آرسنال بهدف دون رد Icon تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد Icon 230 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثاني غدًا Icon 41 زلزالًا شهدها العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية Icon مظاهرة حاشدة في ألمانيا تطالب بوقف دعم أوكرانيا Icon “المواطن” توثق الحضور الجماهيري لمتابعة مباراة النصر وضمك Icon أبشر: 3 خطوات لمعرفة حالة طلب الاستقدام إلكترونيًا Icon هاتريك رونالدو يقود النصر للتفوق على ضمك بالشوط الأول Icon اختبارات الفصل الدراسي الثاني تبدأ غدًا Icon مأساة امرأة فقدت 70 من أقاربها في زلزال تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
دخل صراع موسكو وكييف في منعطف جديد

مظاهرة حاشدة في ألمانيا تطالب بوقف دعم أوكرانيا

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
مظاهرة حاشدة في ألمانيا تطالب بوقف دعم أوكرانيا
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تظاهر آلاف الأشخاص في وسط ألمانيا، لدعم مبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا، واحتجاجًا على توريد برلين للأسلحة لنظام كييف، بحسب موقع روسيا اليوم.

ودعت النائبة في البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سارا فاكنكنيخت، إلى المظاهرات، مؤكدة أن على الألمان يطالبون المستشار أولاف شولتس بوقف تصعيد النزاع على الفور، ووقف تزويد نظام كييف بالأسلحة وقيادة مبادرة السلام الأوروبية.

عدد المشاركين في المظاهرات

ووفقًا للتقديرات الأولية للمنظمين، بدأت المظاهرة  بـ 10 آلاف ووصلت إلى أكثر من 25 ألف شخص، يحملون لافتات كتب عليها: هذه ليست حربنا، دبلوماسية وليس أسلحة والأسلحة الألمانية تقتل الروس والأوكرانيين مرة أخرى، وغيرها.

ويشار إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني دعا أيضًا إلى المشاركة في التظاهرة، مشددًا على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية الداخلية من أجل السعي لتحقيق السلام.

مظاهرة حاشدة في ألمانيا تطالب بوقف دعم أوكرانيا

منعطف كبير

وشهدت العمليات العسكرية في أوكرانيا منعطفًا كبيرًا، إذ انتقلت من معارك في مختلف الجبهات مع بداية الحرب، إلى التركيز على عمليات قتالية في محور محدد بمنطقة شرق وجنوب أوكرانيا، في الوقت الحالي.

مظاهرة حاشدة في ألمانيا تطالب بوقف دعم أوكرانيا
من جانبها، أرسلت الدول الغربية مساعدات عسكرية سخية إلى أوكرانيا، فيما وعدت بأن تقدم المزيد لأجل مساعدة كييف على الوقوف في وجه أوكرانيا،

لكن هذه المساعدات لا تسير على النحو تريده كييف، إذ تراجع الدعم الشعبي لمساعدة أوكرانيا في عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة
السعودية اليوم

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني
العالم

لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد...

العالم
استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ
السعودية اليوم

استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي...

السعودية اليوم
الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية
الرياضة

الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية

الرياضة
المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا
تقارير

المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في...

تقارير
تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة
حصاد اليوم

تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى...

حصاد اليوم