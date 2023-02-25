مظاهرة حاشدة في ألمانيا تطالب بوقف دعم أوكرانيا

تظاهر آلاف الأشخاص في وسط ألمانيا، لدعم مبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا، واحتجاجًا على توريد برلين للأسلحة لنظام كييف، بحسب موقع روسيا اليوم.

ودعت النائبة في البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سارا فاكنكنيخت، إلى المظاهرات، مؤكدة أن على الألمان يطالبون المستشار أولاف شولتس بوقف تصعيد النزاع على الفور، ووقف تزويد نظام كييف بالأسلحة وقيادة مبادرة السلام الأوروبية.

عدد المشاركين في المظاهرات

ووفقًا للتقديرات الأولية للمنظمين، بدأت المظاهرة بـ 10 آلاف ووصلت إلى أكثر من 25 ألف شخص، يحملون لافتات كتب عليها: هذه ليست حربنا، دبلوماسية وليس أسلحة والأسلحة الألمانية تقتل الروس والأوكرانيين مرة أخرى، وغيرها.

ويشار إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني دعا أيضًا إلى المشاركة في التظاهرة، مشددًا على ضرورة تجاوز الخلافات السياسية الداخلية من أجل السعي لتحقيق السلام.

منعطف كبير

وشهدت العمليات العسكرية في أوكرانيا منعطفًا كبيرًا، إذ انتقلت من معارك في مختلف الجبهات مع بداية الحرب، إلى التركيز على عمليات قتالية في محور محدد بمنطقة شرق وجنوب أوكرانيا، في الوقت الحالي.

لكن هذه المساعدات لا تسير على النحو تريده كييف، إذ تراجع الدعم الشعبي لمساعدة أوكرانيا في عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.