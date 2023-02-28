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بهدف إغلاق المدارس

معارضون لتعليم الفتيات يسممون عشرات التلميذات بإيران

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
معارضون لتعليم الفتيات يسممون عشرات التلميذات بإيران
المواطن - فريق التحرير

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أصيب عشرات التلميذات في محافظة طهران، بحالات تسمم بعد سلسلة هجمات مماثلة في مناطق إيرانية أخرى نسبت إلى أفراد يعارضون تعليم الفتيات، بحسب وسيلة إعلام محلية.

تسميم التلميذات

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء: “ظهر اليوم، تم تسميم عدد معين من التلميذات في مدرسة خيام للبنات في مدينة بارديس” الواقعة في محافظة طهران.

وأردفت: “حتى الآن، نقلت 35 تلميذة إلى المستشفى وأجهزة الطوارئ موجودة في المدرسة للسيطرة على الوضع”، لافتة الى أن المصابات “بخير”.

ومنذ نهاية نوفمبر، تحدثت وسائل الإعلام عن تسميم مئات الفتيات اللواتي لا تتجاوز أعمارهن عشرة أعوام في مدارس مدينة قم بوسط ايران. ونقل بعضهن الى المستشفى لوقت قصير.

إغلاق مدارس الفتيات

وأفادت وزارة الصحة أن “بعض الأفراد” يسعون عبر ذلك الى “إغلاق كل المدارس، خاصة مدارس الفتيات”.

وأثارت القضية غضبًا في البلاد، وندد البعض بصمت السلطات عن العدد المتزايد من المدارس التي شهدت هذه الظاهرة.

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