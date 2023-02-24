معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منافسات بطولة الدوري الأوروبي، لتستمر معاناته القارية مع المدير الفني تشافي هيرنانديز.

خسارة برشلونة ضد مانشستر يونايتد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد تعادل إيجابيًا على ملعبه بنتيجة 2/2 ضد مانشستر يونايتد، فيما خسر إيابًا في “أولد ترافورد” بهدفين مقابل هدف، ليخطف الشياطين الحمر بطاقة التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

المعاناة مع تشافي

وجاء خروج برشلونة أوروبيًا تكرارًا لسيناريو الموسم الرياضي الماضي مع تشافي، حيث إنه تولى تدريب الفريق في نوفمبر 2021، بعد رحيل المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

وبدأ تشافي مشواره القاري مع الفريق الكتالوني، خلال مواجهة بنفيكا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل السلبي، ثم خسر ضد بايرن ميونيخ بثلاثية دون رد ليودع البطولة.

وانتقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للعب في الدوري الأوروبي، وواجه نابولي، وتعادل ذهابًا بهدف، وفاز إيابًا بنتيجة 4/2، ولعب ضد غلطة سراي في ثمن النهائي، وتعادل سلبيًا ذهابًا وفاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

واصطدمت كتيبة تشافي بفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في ربع نهائي الدوري الأوروبي، وتعادل خارج أرضه ذهابًا بهدف، وخسر على ملعبه بنتيجة 3/2، ليوده المسابقة.

وتكرر السيناريو ذاته هذا الموسم، حيث ودع الفريق الكتالوني، دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، لينتقل للعب في الدوري الأوروبي، ويصطدم بفريق مانشستر يونايتد، قبل أن يودع البطولة أمامه.