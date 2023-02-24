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بعد خسارته ضد مانشستر يونايتد

معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٤ مساءً
معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة
المواطن - فريق التحرير

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ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منافسات بطولة الدوري الأوروبي، لتستمر معاناته القارية مع المدير الفني تشافي هيرنانديز.

خسارة برشلونة ضد مانشستر يونايتد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد تعادل إيجابيًا على ملعبه بنتيجة 2/2 ضد مانشستر يونايتد، فيما خسر إيابًا في “أولد ترافورد” بهدفين مقابل هدف، ليخطف الشياطين الحمر بطاقة التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد ضد برشلونة
جانب من المباراة – المصدر @FCBarcelona

المعاناة مع تشافي

وجاء خروج برشلونة أوروبيًا تكرارًا لسيناريو الموسم الرياضي الماضي مع تشافي، حيث إنه تولى تدريب الفريق في نوفمبر 2021، بعد رحيل المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

وبدأ تشافي مشواره القاري مع الفريق الكتالوني، خلال مواجهة بنفيكا في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بالتعادل السلبي، ثم خسر ضد بايرن ميونيخ بثلاثية دون رد ليودع البطولة.

تشافي
تشافي – المصدر @aawsat_spt

وانتقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للعب في الدوري الأوروبي، وواجه نابولي، وتعادل ذهابًا بهدف، وفاز إيابًا بنتيجة 4/2، ولعب ضد غلطة سراي في ثمن النهائي، وتعادل سلبيًا ذهابًا وفاز إيابًا بهدفين مقابل هدف.

واصطدمت كتيبة تشافي بفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني في ربع نهائي الدوري الأوروبي، وتعادل خارج أرضه ذهابًا بهدف، وخسر على ملعبه بنتيجة 3/2، ليوده المسابقة.

وتكرر السيناريو ذاته هذا الموسم، حيث ودع الفريق الكتالوني، دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، لينتقل للعب في الدوري الأوروبي، ويصطدم بفريق مانشستر يونايتد، قبل أن يودع البطولة أمامه.

برشلونة
لاعبو الفريق الكتالوني – المصدر @FCBarcelona
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