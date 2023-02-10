معاناة سييرا مستمرة ضد النصر

فشل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، التشيلي لويس سييرا في تحسين سجله ضد النصر، بعد تعرضه لخسارة كبيرة بالأمس.

خسارة الوحدة ضد النصر

ولعب الوحدة ضد النصر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وفاز العالمي في الفوز برباعية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 37 نقطة، ليُحافظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة، ليحتل المركز الـ13.

النصر يتفوق على سييرا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز على سييرا مع جميع الفرق التي دربها “الاتحاد، الطائي والوحدة” ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة سييرا 3 مباريات ضد النصر، وتعادل مرة، وهُزم مرة واحدة مع الطائي في الدور الثاني من الموسم الماضي، بجانب مباراة الوحدة بالأمس.

وتمكن سييرا من تحقيق الفوز مرتين أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بواقع واحدة مع الاتحاد، وأخرى مع الطائي.

وعلى صعيد جميع البطولات، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مرتين ضد المدرب التشيلي حينما كان مدربًا للاتحاد، وكان ذلك في نهائي كأس ولي العهد، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.