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بعد خسارة الوحدة برباعية

معاناة سييرا مستمرة ضد النصر

2023-02-10 الساعة 1:06
معاناة سييرا مستمرة ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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فشل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، التشيلي لويس سييرا في تحسين سجله ضد النصر، بعد تعرضه لخسارة كبيرة بالأمس.

خسارة الوحدة ضد النصر

ولعب الوحدة ضد النصر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وفاز العالمي في الفوز برباعية نظيفة سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 37 نقطة، ليُحافظ على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة، ليحتل المركز الـ13.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

النصر يتفوق على سييرا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز على سييرا مع جميع الفرق التي دربها “الاتحاد، الطائي والوحدة” ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة سييرا 3 مباريات ضد النصر، وتعادل مرة، وهُزم مرة واحدة مع الطائي في الدور الثاني من الموسم الماضي، بجانب مباراة الوحدة بالأمس.

سييرا
المدرب التشيلي – المصدر spl

وتمكن سييرا من تحقيق الفوز مرتين أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بواقع واحدة مع الاتحاد، وأخرى مع الطائي.

وعلى صعيد جميع البطولات، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مرتين ضد المدرب التشيلي حينما كان مدربًا للاتحاد، وكان ذلك في نهائي كأس ولي العهد، ونصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

سييرا
المدرب التشيلي

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