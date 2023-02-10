معدات إنقاذ سعودية متطورة تصل تركيا لإنقاذ العالقين

نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول معدات الإنقاذ السعودية إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وذلك استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن المحتجزين تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

أحدث التجهيزات

ومن جهته، أوضح عضو فريق الإنقاذ العقيد محمد الشهراني، في حواره لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات والآليات التي ستسهم في عمليات البحث والإنقاذ، لافتًا إلى وصول عدد الفريق إلى 93 شخصًا.

فيديو | عضو فريق الإنقاذ السعودي العقيد محمد الشهراني: وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات ويبلغ عدد الفريق 93 شخصا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rhKpNSYA88 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023

مجسات حديثة

وأضاف الشهراني أنهم يملكون مجسات حديثة للبحث عن الأحياء تحت الأنقاض، والتي بإمكانها معرفة أماكن المحصورين ومن ثم تأكيد موقع الضحايا ليتم بعد ذلك أعمال الحفر للوصول إليهم.