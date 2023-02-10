تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد لقطات مباشرة لوصول فريق الإنقاذ السعودي إلى تركيا لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد السعودية تستخدم أضخم الطائرات بالعالم لنقل معداتها الإغاثية لتركيا إنهاء مهام السفير المغربي لدى فرنسا رسميًا ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها معدات إنقاذ سعودية متطورة تصل تركيا لإنقاذ العالقين الطائي يهزم الاتفاق ويتذوق طعم الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية
نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول معدات الإنقاذ السعودية إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وذلك استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن المحتجزين تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.
فيديو | وصول معدات الإنقاذ السعودية إلى مطار غازي عنتاب في #تركيا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/osyyr3WAuRقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
ومن جهته، أوضح عضو فريق الإنقاذ العقيد محمد الشهراني، في حواره لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات والآليات التي ستسهم في عمليات البحث والإنقاذ، لافتًا إلى وصول عدد الفريق إلى 93 شخصًا.
فيديو | عضو فريق الإنقاذ السعودي العقيد محمد الشهراني: وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات ويبلغ عدد الفريق 93 شخصا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rhKpNSYA88
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
وأضاف الشهراني أنهم يملكون مجسات حديثة للبحث عن الأحياء تحت الأنقاض، والتي بإمكانها معرفة أماكن المحصورين ومن ثم تأكيد موقع الضحايا ليتم بعد ذلك أعمال الحفر للوصول إليهم.
فيديو | عضو فريق الإنقاذ السعودي العقيد محمد الشهراني: نملك مجسات حديثة للبحث عن الأحياء تحت الأنقاض بإمكانها معرفة أماكن المحصورين #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6yZCNzsw1d
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023